«Укрнафта» готується до зими: посилює заходи безпеки та захист виробничих об'єктів

«Укрнафта» готується до проходження осінньо-зимового періоду в умовах постійних російських атак на цивільну інфраструктуру видобутку нафти і газу.

Голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура та в.о. голови правління «Нафтогазу України» Сергій Федоренко відвідали виробничі підрозділи «Укрнафти» на Півночі та Сході України.

«Головний фокус — безпека людей та захист виробничих об'єктів. Наше першочергове завдання — вберегти персонал і мінімізувати наслідки можливих атак», - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

В ході візиту проінспектували укриття для працівників, системи оповіщення, забезпеченість засобами індивідуального захисту. Окремо перевірили стан захисту виробничих об'єктів та готовність підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період.

Компанія продовжує посилювати заходи безпеки та готувати виробничу інфраструктуру до роботи в умовах постійних загроз. Основне завдання — зберегти людей і забезпечити стабільну роботу видобувних потужностей.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.