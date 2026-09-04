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Банк Кредит Дніпро — переможець BCI Europe Awards 2026

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Банк Кредит Дніпро — переможець BCI Europe Awards 2026

Банк Кредит Дніпро став переможцем престижної премії BCI Europe Awards 2026 у номінації Most Effective Recovery («Найефективніше відновлення»).

Категорія Most Effective Recovery відзначає організації, що продемонстрували найвищу ефективність у відновленні діяльності після кризових подій та забезпеченні безперервності критично важливих процесів.

Це міжнародне визнання ефективності системи безперервності бізнесу Банку, системно вибудуваній моделі Business Continuity Plan та злагодженій роботі команди.

Серед переможців BCI Europe Awards 2026 — Coca-Cola Europacific Partners, Bristol-Myers Squibb, AXA Ireland, Data Communications Company та інші міжнародні організації й експерти у сфері Business Continuity та Resilience.

«Це визнання насправді стосується не тільки технологій, а й того факту, що стійкість бізнесу сьогодні — це насамперед стійкість людей і процесів. У такі моменти ІТ перестає бути допоміжною функцією і стає останньою лінією оборони для забезпечення безперебійної роботи бізнесу», — прокоментував Тарас Горкун, заступник голови правління Банку Кредит Дніпро з digital-трансформації.

BCI Awards — міжнародна професійна премія Business Continuity Institute, яка відзначає організації, команди та фахівців за досягнення у сфері безперервності бізнесу та організаційної стійкості.

 

 

#банк_кредит_дніпро #bci_europe_awards_2026
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