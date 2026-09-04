Знижки для військовослужбовців на UKRNAFTA: запрошуємо на каву та хот-доги

Найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA пропонує гарячу каву та смачні хот-доги для військовослужбовців зі спеціальними знижками у вересні.

Заїжджайте на наші АЗК та отримуйте:

- 50% на гарячі напої;

- 40% на хот-доги.

Пропозиція діє в межах програми Армія+ спільно з Міністерством оборони України.

Акція діє до 30.09.26.

Чекаємо на АЗК UKRNAFTA!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.