Знижки для військовослужбовців на UKRNAFTA: запрошуємо на каву та хот-доги

Найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA пропонує гарячу каву та смачні хот-доги для військовослужбовців зі спеціальними знижками у вересні.
Заїжджайте на наші АЗК та отримуйте:
- 50% на гарячі напої;
- 40% на хот-доги.
Пропозиція діє в межах програми Армія+ спільно з Міністерством оборони України.
Акція діє до 30.09.26.
Чекаємо на АЗК UKRNAFTA!
АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.
Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.