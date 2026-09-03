У Будинку кіно відбувся прем’єрний показ історичної драми «Дисидент»

В київському Будинку кіно відбувся передпрем'єрний показ фільму «Дисидент» — історичної драми режисерів Станіслава Гуренка та Андрія Алфьорова. Подія об'єднала провідних культурних діячів, дисидентів радянських часів, лідерів думок, представників бізнесу та ЗМІ.



"Дисидент"— це історія не лише про минуле. Це розмова про свободу, гідність і ціну вибору, яка для українців залишається актуальною сьогодні — наголошують творці стрічки.



Олександр Омельянов, продюсер: "Працюючи над «Дисидентом», нашою головною задачею було розкрити масштабне тло шістдесятницького руху опору, яке досі залишалося майже недослідженим і неозвученим в українському кіно".



Андрій Осіпов, співпродюсер: "Це була дуже непроста напружена робота, монтаж фільму завершувався вже під час повномасштабної війни".



Андрій Алфьоров режисер: "Для когось "Дисидент" стане певною "Вікіпедією", розкаже про білі плями в історії нашої країни. Фільм дає відповідь, як жити, коли ти не вбудований в суспільство".



Ведучими вечора стали Геннадій Попенко та Людмила LADOSHKO.





Особисто висловити шану легендарним дисидентам та першими побачити стрічку завітали: Олекса Гладушевський, Pianoбой, Ахтем Сеітаблаєв, Олександр Кобзар, Денис Тарасов та багато інших.

Кульмінацією події став благодійний аукціон.

Дисиденти Лариса Лохвицька, Леонід Мілявський, Інна Набока та Михайло Михалко поділилися історіями про свій опір радянській системі і залишили автографи на арт-об'єкті «Стіна свободи», авторкою візуальної ідеї якого виступила молода благодійниця Марі Грін.



Лот придбала королева краси Олена Бринза. Усі кошти буде спрямовано на на потреби підрозділу, в якому проходить службу один з членів команди фільму.



Прем'єра об’єднала партнерів, які розділяють закладену у фільмі філософію свободи.



Про важливість свободи і подяку ЗСУ висловився головний лікар та співвласник dental-клініки RAIYEVSKIY Віталій Раєвський, який особисто привітав гостей зі сцени Будинку кіно.



До обговорення головних сенсів стрічки долучилася кандидат медичних наук, видатна пластична хірургиня Варсік Бикадорова. Вона підкреслила, що свобода — це сміливість обирати власний шлях, любити себе та не залежати від нав'язаних стереотипів.



Партнерами прем'єри стали рекламний холдинг Megapolis+, мережа техніки MOYO, бренд Beehive Cosmetics, артезіанська вода Avalon.



Офіційна прем'єра стрічки «Дисидент» у кінотеатрах країни відбудеться 3 вересня. Стрічка розповідає про колишнього бійця УПА, який пройшов пекло радянських таборів, але продовжив боротьбу за свободу.



Світова премʼєра фільму відбулася на 42-му Туринському кінофестивалі, де «Дисидент» виборов нагороду Jury Special Mention.



Стрічку створено кінокомпанією JOYFILMS за підтримки УКФ, Державного агентства України з питань кіно, Одеської кіностудії, кіностудії ім. О. Довженка та AR Content

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