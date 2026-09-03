Ворог вчергове вдарив по видобувній інфраструктурі «Укрнафти»: пошкоджено обладнання

У ніч на 3 вересня 2026 року росіяни вчергове атакували видобувну інфраструктуру «Укрнафти» дронами.

Ворожі БпЛА вдарили по території регіональних підрозділів «Укрнафти» на Сумщині.

«Найголовніше - на щастя, люди не постраждали, персонал знаходився в укритті, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Внаслідок влучання було пошкоджено обладнання та виникла пожежа. Наразі силами ДСНС пожежу локалізовано, відбувається детальна оцінка усіх пошкоджень, що виникли внаслідок російського дронового удару».

росіяни прицільно атакують цивільну інфраструктуру, яка забезпечує видобуток нафти і газу.

«Укрнафта» продовжує працювати, відновлювати обладнання та забезпечувати країну критично необхідним ресурсом.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.