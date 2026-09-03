У Києві відбудеться NAM Summit 2026: два дні про майбутнє українських медіа, нові моделі доходу, аудиторію та технології

24–25 вересня у Hyatt Regency Kyiv відбудеться New Age Media Summit (NAM Summit) 2026 — третя щорічна конференція Національної асоціації медіа та одна з головних професійних подій року для української медіаіндустрії.

Саміт збере керівників медіакомпаній, представників рекламного ринку, технологічних компаній, брендів та міжнародних експертів, щоб говорити про виклики, які вже сьогодні змінюють правила роботи індустрії: боротьбу за увагу аудиторії, трансформацію рекламного ринку, нові моделі монетизації, розвиток медіапродуктів, штучний інтелект та фінансову й операційну стійкість медіа.

Фокус NAM Summit 2026 — практичні рішення, а не розмови про тренди заради трендів. У центрі програми — реальні кейси українського ринку, міжнародний досвід, галузева аналітика та відверті дискусії про те, які підходи вже дають результат, де медіа втрачають можливості та що варто змінювати вже зараз.

Програма конференції буде побудована навколо двох основних треків.

«Продукт і Аудиторія» — про те, як змінюється споживання контенту, які формати привертають увагу та як технології впливають на створення і дистрибуцію медіапродуктів.

Серед ключових тем:

— аудиторія та нові моделі споживання контенту;

— штучний інтелект у створенні контенту;

— відео-, аудіо- та мультимедійні формати;

— платформи дистрибуції та алгоритми;

— продуктовий розвиток медіа;

— міжнародна дистрибуція українського контенту.

«Бізнес і Стійкість» — про фінансову модель медіа, нові джерела доходу, управління командами та рішення, які допомагають бізнесу розвиватися в умовах постійних змін.

У фокусі:

— рекламний ринок і нові моделі монетизації;

— підписки, ком’юніті та альтернативні джерела доходу;

— стратегія розвитку медіакомпаній;

— операційна стійкість і кризовий менеджмент;

— партнерства медіа, брендів і технологічних компаній;

— управління командами та лідерство;

— нові можливості для розвитку медіабізнесу.

Протягом двох днів учасники зможуть порівняти досвід різних команд, почути про рішення, які спрацювали, і помилки, які коштували часу та ресурсів, отримати галузеву аналітику та побачити, як глобальні тенденції працюють у реаліях українського ринку.

NAM Summit 2026 — це можливість звірити власний курс із ринком, знайти нові ідеї та партнерства і повернутися з рішеннями, які можна впроваджувати у своїй роботі одразу.

До участі запрошуються керівники медіахолдингів і медіакомпаній, власники регіональних медіа, журналісти та редактори, представники рекламного ринку, технологічних компаній і брендів, міжнародні експерти, державні посадовці та представники донорських організацій.

NAM Summit 2026 відбудеться 24–25 вересня у Hyatt Regency Kyiv.

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekVhtsJsrrTdZfRxkZs0QwWlknMjS0nhNZh8cogb1BESTL5w/viewform.

Організатор події — Національна асоціація медіа

До зустрічі на NAM Summit 2026!