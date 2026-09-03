Соціально-відповідальний бізнес готує дітей загиблих Захисників до навчального року

День знань у сучасних реаліях означає, що дітям потрібна особлива увага. Для дітей Захисників та Захисниць, які втратили обох батьків, перебувають під офіційною опікою родичів та під матеріальною опікою бізнесу в благодійній платформі "Дітям наших Захисників" по всій Україні організовують тематичні заходи до 1 вересня. У різних регіонах кожна така дитина отримала додаткову адресну підтримку поза державними програмами. Дітям вручили та сертифікати від авіакомпанії "Українські вертольоти", рюкзаки від Фундації Олени Зеленської та різні корисні подарунки від локальних соціально-відповідальних бізнесів.

"Підтримка дітей загиблих Захисників та Захисниць — це системна робота. Підготовка до нового навчального року завжди стресова і ми хочемо полегшити фінансове навантаження на опікунів, тому даруємо від себе сертифікати. Діти можуть обрати собі те, що їм потрібно ще, чого не вистачає для навчання саме їм. Я радий, що цього року у нас є можливість підтримати діток по всій Україні, не обмежуватись Київщиною", — каже голова ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

У Києві в рамках загальнонаціональної кампанії з підготовки дітей-сиріт загиблих Захисників та Захисниць до нового навчального року вручили цінні подарунки 62 дітям з Києва, Донеччини, Сумщини. Тут долучився розважальний центр Neopolis — діти отримали пазли та худі. Так само приємні зустрічі відбулись на Житомирщині, Одещині, Вінниччині, Полтавщині, Закарпатті, Хмельниччині, Чернівеччині, Харківщині, Запоріжжі. Ще заплановані зустрічі й по інших областях таким чином, щоб охопити увагою кожного сина та кожну доньку загиблих Захисників.

"Маємо велику честь співпрацювати з Першою леді. Передаємо дітям від Фундації Олени Зеленської наповнені різним корисним начинням рюкзаки. Навесні благодійна платформа "Дітям наших Захисників" знайша позитивний відгук у Президента Володимира Зеленського. Після того, як він завітав до дітей-сиріт особисто, то бізнес в регіонах активно долучається до постійної гідної підтримки. Усі розуміють і поділяють думку, що кожна дитина, яка втратила батьків, має мати опору, надійне плече", — каже комунікаційна директорка авіакомпанії Леся Червінська.

Колектив авіаторів під керівництвом Володимира Ткаченка від себе вручив подарункові сертифікати номіналом по 5 тис. грн, щоб у новий навчальний рік діти з опікунами могли придбати в мережі гіпермаркетів "Епіцентр" саме ті речі, яких їм ще бракує. Це можуть бути товари споживчої електроніки

Це уже третій рік поспіль авіакомпанія "Українські вертольоти" допомагає дітям Захисників та Захисниць перед Днем Знань. Раніше благодійники підтримували дітей з Києва та Київської області. А цього року подарували цінні сертифікати дітям-сиротам по всіх куточках України.

Благодійна платформа "Дітям наших Захисників" розвивається авіакомпанією "Українські вертольоти" у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей, Міжнародною Торговою Палатою України (ICC Ukraine). Долучитись до адресної підтримки дітей-сиріт Захисників та Захисниць завжди може соціально-відповідальний бізнес.

Підтримка родин загиблих воїнів — один з напрямків благодійності, над якими працює авіакомпанія. Тут також підтримують реабілітацію ветеранів, постійно передають на фронт техніку та обладнання за запитами різних формувань Сил оборони України.

Загальна сума коштів, спрямованих на благодійність авіакомпанією "Українські вертольоти" під керівництвом Володимира Ткаченка уже перевищує 339 млн грн.