Святкування 20-річчя скандинавського шику: найголовніші тренди з подіумів та вулиць на CPHFW SS27

Цього року Тиждень моди в Копенгагені (CPHFW) відзначає свою 20-ту річницю, презентуючи колекції весна-літо 2027 року. Ця подія стала справжнім святом скандинавського стилю, який продовжує диктувати глобальні тренди. Відходячи від звичної естетики «тихої розкоші», дизайнери запропонували сміливі кольори, несподівані силуети та інноваційні підходи до багатошаровості. У цій статті ми розглянемо найяскравіші рішення з подіумів та вулиць, які визначатимуть моду наступного теплого сезону.

Які сміливі кольори замінять стриману розкіш на вулицях Копенгагена?

Святкуючи своє 20-річчя, Тиждень моди в Копенгагені сезону весна-літо 2027 кинув виклик наративу «тихої розкоші», радісно повернувши сміливі кольори та графічні принти. Дизайнери відійшли від безпечних нейтральних відтінків, віддавши перевагу багатошаровим рожевим, електричному салатовому та теплим пастельно-жовтим тонам. Такі відомі бренди, як Stine Goya, повернулися на подіум із квітковими мотивами, прикрашеними кристалами. Водночас Baum und Pferdgarten майстерно створили навмисний контраст, поєднавши строгі блейзери зі спідницями в лескітках та маскулінними смугами. Цей зсув підтверджує репутацію данської столиці як центру грайливого, еклектичного стилю, де серйозний одяг ніколи не носять надто серйозно.

Капрі чи об'ємні блумери: що стане головним хітом сезону SS27?

Подіуми SS27 затвердили вкорочені штани-капрі та перебільшено об'ємні блумери як визначальні силуети низу цього сезону. Дизайнери брендів OpéraSPORT, Caro Editions та The Garment представили педаль-пушери як зі спортивних тканин, так і в елегантному, строгому крої, що ідеально підходить для поїздок на велосипеді. Паралельно з цим такі марки, як Marimekko, Studio Constance та Herskind, зосередилися на театральних пропорціях, випустивши на подіум пишні шорти-блумери та об'ємні спідниці з підкладками. Ці контрастні силуети пропонують модникам динамічний вибір між витонченою, функціональною лаконічністю та романтичним історичним об'ємом.

Як напівпрозорі тканини та блиск змінюють скандинавський мінімалізм?

На різкому контрасті з яскравою кольоровою палітрою, тренд на монохромний білий колір став домінуючою мінімалістичною заявою на данських подіумах. Almada Label, Henrik Vibskov та By Malene Birger замінили традиційну маленьку білу сукню на повністю монохромні ансамблі вільного крою. Ця повітряна естетика була додатково підкреслена прозорими матеріалами та делікатним мереживом від Anne Sofie Madsen і Freya Dalsjø. Крім того, Копенгаген запропонував зріле переосмислення тренду "mermaidcore". Відійшовши від грубого кроше, оновлена естетика схилилася до гладких тканин із великими лескітками та кристалами, як у колекціях Collina Strada. Блискучі сукні-комбінації практично поєднувалися зі штанами, врівноважуючи гламур і повсякденність.

У чому секрет ідеальних аксесуарів та невимушеного стилю Scandi-girl?

Вуличний стиль та подіуми на Тижні моди в Копенгагені підкреслили невимушений, утилітарний підхід до аксесуарів, який визначає сучасну скандинавську естетику. Шовкові бандани та хустки з візерунками носили як класично, так і недбало накинутими на стегна поверх штанів. Взуття також відображало абсолютно розслаблений підхід: моделі та гості гармонійно поєднували висококонцептуальні сукні та строгі костюми з простими в'єтнамками або плоскими сандаліями. Ці незвичні комбінації високого та повсякденного стилів закріпили філософію Scandi, що поєднує високу моду з абсолютною невимушеністю. Загляньте в магазин PRM, ви знайдете багато товарів, які ідеально відображають копенгагенські тренди!