Кому насправді потрібна англійська і чому професія цього не вирішує

У травні 2024 року Work.ua знайшов вимогу англійської у 10 042 унікальних вакансіях. Це майже 6% пропозицій на майданчику. Цифра руйнує одразу два міфи: мова не потрібна «всім без винятку», але й давно не живе лише у вакансіях перекладачів.

Найбільше таких пропозицій в абсолютних числах було в IT, продажу та закупівлях і в адміністрації. За часткою всередині галузі попереду опинилися неприбуткові, благодійні та громадські організації: англійську згадували у 34% їхніх вакансій. В IT частка становила 33%, у маркетингу, рекламі й PR 22%, у консалтингу, бухгалтерії та аудиті 21%.

Стереотип малює людину з англійською за ноутбуком у технологічній компанії. Ринок показує ширший кадр: логіст узгоджує маршрут, бухгалтер читає вимоги групи, юрист звіряє договір, закупівельник пише постачальнику, менеджер громадської організації звітує донору.

Професія ще нічого не вирішує

Двоє бухгалтерів можуть мати протилежні мовні завдання. Один працює з локальною первинкою і спілкується всередині української команди. Другий закриває місяць для міжнародної групи, читає політики й пояснює відхилення на дзвінку. Назва посади однакова. Англійська в першому випадку є бонусом, у другому стає робочим інструментом.

Тому запитання «якій професії потрібна мова?» занадто грубе. Точніше питати, де проходить межа роботи. Вона може лежати в клієнті, власнику, документації, програмному продукті, регуляторі або ринку збуту. Щойно один із них працює англійською, мова входить у посадову інструкцію навіть без слова English у назві професії.

Практичний перелік того, яким професіям англійська потрібна щодня, корисно читати саме як карту задач. Не як рейтинг престижу і не як пророцтво для кожного представника професії.

Три значення слова «потрібна»

Для одних ролей без англійської закритий сам вхід: співбесіда, сертифікація або робочі матеріали від початку іншою мовою. Для інших вона розширює радіус: дає іноземного клієнта, конференцію, нове джерело даних. Є й третя група, де англійська прикрашає резюме, але майже не зʼявляється в календарі.

Якщо Ваш робочий тиждень проходить українською, джерела доступні у якісному перекладі, а міжнародних задач у плані немає, курс може поступитися місцем іншій навичці. Купувати англійську «про всяк випадок» без сценарію застосування означає тренувати інструмент, який лежатиме в шухляді.

Коли вимога відсіює не тих

HR теж варто прибрати автоматичне B2 з кожної вакансії. Вимога без робочої ситуації відсіює сильних кандидатів і не гарантує, що найнята людина виконає завдання. Значно чесніше написати: «щотижня проводить демонстрацію клієнтові» або «читає технічні специфікації». Тоді кандидат розуміє, яку англійську перевірятимуть.

Простіше за будь-який рейтинг професій працює одне питання до власного календаря: скільки подій минулого тижня вимагали англійської напряму, без посередника й перекладу? Нуль теж відповідь, і вона чесніша за назву посади в резюме.

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