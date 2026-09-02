F-Drones показали знищення ворожого шахеда з додатковими FPV за допомогою перехоплювача LITAVR

Екіпаж "Стаф" з 158 ОМБр знищив за допомогою українського безпілотника LITAVR ворожий "шахед", який ніс на крилах FPV-дрони. Відео ураження опублікував виробник перехоплювачів, компанія F-Drones.

"Бойова робота LITAVR по шахеду, який ніс на крилах додаткові дрони. Ціль знищив екіпаж "Стаф" батареї перехоплювачів БпЛА зенітного ракетного дивізіону 158 ОМБр", - написали в F-Drones.

У виробника дронів зазначили, що "шахеди", які переносять FPV, створюють додаткові загрози та ускладнюють роботу ППО.

"Такі конфігурації ускладнюють повітряні загрози: носій може доставляти одразу кілька засобів ураження та створювати додаткові задачі для ППО. Противник змінює способи застосування БпЛА, разом із ними розвиваються й засоби протидії. Дякуємо військовим за роботу. Працюємо далі", - зазначили в F-Drones.

Як повідомлялося раніше, F-Drones виробляє десятки тисяч безпілотників на місяць для Збройних Сил України, а також стала першою компанією серед українських виробників, яка поставила дрони для американської армії. За останні місяці компанія представила комплекс F-CAPTAIN класу middle strike, оновлений перехоплювач реактивних шахедів LITAVR+ та новий компактний п’ятидюймовий FPV-дрон для штурмових підрозділів – F5.