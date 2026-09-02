Андрій Яковчук: український defense-tech має всі передумови для виходу на міжнародний ринок

Український defense-tech уже давно перестав бути історією лише про швидкі технічні рішення для внутрішніх потреб. За роки повномасштабної війни в країні сформувалося середовище, де безпілотні технології розвиваються під постійним тиском реальних викликів. Саме цей досвід сьогодні може стати одним із аргументів на користь українських розробників за кордоном.

Втім, вийти на міжнародний ринок складніше, ніж просто створити технологічний продукт. Потрібні виробничі можливості, здатність адаптувати рішення та розуміння того, як перетворити накопичений досвід на довгострокову конкурентну перевагу. Про це говоримо крізь призму досвіду Contra-Drone та позиції Андрія Яковчука.

Український досвід може стати конкурентною перевагою - говорить Андрій Яковчук

Українські виробники опинилися в ситуації, коли технології доводиться вдосконалювати не абстрактно, а під впливом постійних змін. Для безпілотного напрямку це особливо помітно: те, що працює сьогодні, завтра може потребувати коригування.

Андрій Яковчук вважає, що саме така динаміка сформувала в українських команд особливу здатність швидко адаптуватися. Йдеться не тільки про інженерні рішення, а про сам підхід до роботи з технологіями.

«Український defense-tech має досвід, який складно отримати лише в лабораторних умовах. Команди вчаться швидко реагувати на зміни, перевіряти рішення на практиці та вдосконалювати їх відповідно до реальних потреб».

Андрій Яковчук, Співзасновник ТОВ «ФЛАЙ-ГРУП УКРАЇНА» — виробника РЕБ під ТМ «Contra-Drone»

Для Contra-Drone цей принцип має безпосереднє значення. Розвиток безпілотних систем передбачає постійний пошук балансу між технологічністю, практичністю та можливістю масштабувати виробництво.

Contra-Drone та перспективи міжнародного масштабування

Саме масштабування може стати одним із головних випробувань для українських defense-tech компаній. Внутрішній досвід і технологічна компетентність створюють основу, але міжнародний ринок висуває додаткові вимоги до виробника.

Йдеться про стабільність якості, прогнозованість виробничих процесів, технічний супровід і готовність адаптувати рішення під різні умови. На цьому етапі технологічна ідея вже не може існувати окремо від виробничої системи.

За словами Андрія Яковчука, українським компаніям важливо поступово переходити від моделі швидкого створення окремих рішень до системного розвитку продуктів.

«Міжнародному партнеру важливо розуміти, що перед ним не просто команда, яка може створити технологію, а виробник, здатний послідовно розвивати її, підтримувати якість і реагувати на нові запити».

У цьому процесі для компанії, що працює під брендом Contra-Drone, важливими залишаються кілька напрямів:

розвиток виробничих можливостей;

удосконалення технологічних рішень;

адаптація продукції до різних вимог;

формування професійної команди;

побудова довгострокових партнерських відносин.

Чому український defense-tech цікавий міжнародному ринку

Інтерес до українських технологій може бути пов'язаний не лише з окремими продуктами. Україна отримала унікальний практичний досвід, який формувався в умовах швидкої зміни технологічних вимог.

Для міжнародних партнерів це може бути цінним саме як досвід постійної адаптації. Водночас українським виробникам доведеться доводити, що вони здатні переносити цю гнучкість у масштабовану модель роботи.

Андрій Яковчук наголошує, що вихід на міжнародний ринок варто розглядати не як одноразовий експорт технології, а як побудову тривалої співпраці.

«Наступний крок для українського defense-tech — перетворити практичний досвід на системні технології та партнерства. Нам важливо не просто зацікавити міжнародний ринок, а показати здатність працювати на ньому довгостроково».

Андрій Яковчук про наступний етап розвитку українських технологій

Для українського defense-tech міжнародний напрям може стати логічним продовженням того шляху, який галузь уже пройшла всередині країни. Проте сама наявність сильного практичного досвіду ще не гарантує успіху.

Потрібно навчитися масштабувати виробництво, підтримувати якість і водночас не втрачати ту швидкість адаптації, яка стала однією з особливостей українських команд. Саме тут, на думку Андрія Яковчука, може сформуватися нова конкурентна перевага українських виробників.

Contra-Drone у цьому контексті є частиною ширшого процесу розвитку вітчизняного defense-tech. Українські компанії вже довели здатність створювати та вдосконалювати технологічні рішення в складних умовах. Тепер перед ними відкривається інше завдання — перетворити цей досвід на стабільну присутність на міжнародному ринку.