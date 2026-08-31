Schneider Electric представила українським водоканалам технології автоматизації та енергостійкості

Представники українських підприємств водопровідно-каналізаційного господарства вивчають можливості автоматизації, цифровізації та підвищення енергетичної стійкості інфраструктури на рішеннях Schneider Electric.

У серпні в Києві відбулася спеціалізована конференція Schneider Electric, присвячена технологіям для підприємств водопостачання та водовідведення. Про участь у заході, зокрема, повідомило комунальне підприємство «Чорноморськводоканал» Одеської області.

Основними напрямами обговорення стали автоматизація виробничих процесів, цифровізація систем водопостачання, підвищення енергоефективності та забезпечення надійного електроживлення критичної інфраструктури.

Для українських водоканалів енергетична складова має принципове значення, оскільки насосні станції, очисні споруди, системи водопідготовки та каналізаційні об'єкти безпосередньо залежать від стабільного електропостачання.

Водночас модернізація галузі відбувається в умовах обмежених фінансових можливостей комунальних підприємств.

Портфель Schneider Electric для сфери водопостачання включає системи автоматизації, диспетчеризації та управління електроживленням, контролери, SCADA, системи управління електродвигунами, цифрову аналітику та спеціалізовані рішення EcoStruxure.

Зокрема, компанія пропонує EcoStruxure Water Advisor, EcoStruxure Asset Advisor, EcoStruxure Automation Expert, EcoStruxure Power Monitoring Expert та телеметричні системи SCADAPack.

Такі технології дозволяють об'єднувати дані насосних станцій, очисних споруд, електричного обладнання та мереж у єдину систему моніторингу.

За даними Schneider Electric, цифровізація водоканалів допомагає працювати з кількома ключовими проблемами галузі - втратами води, високою вартістю енергії, старінням інфраструктури, незапланованими зупинками обладнання та необхідністю швидше виявляти аварії.

В українських умовах до цього додається необхідність підвищення енергостійкості. Сучасний водоканал фактично має одночасно мати автоматизоване управління технологічними процесами та можливість продовжувати роботу у разі порушення зовнішнього електропостачання.

Для цього потрібна комплексна архітектура: резервні джерела живлення, автоматичне перемикання навантаження, управління електродвигунами та насосами, моніторинг енергоспоживання, SCADA і системи дистанційного контролю.

Саме поєднання автоматизації та енергоменеджменту поступово стає одним із ключових напрямів модернізації комунальної інфраструктури України.

Показово, що сам «Чорноморськводоканал» у серпні також приймав представників міжнародної програми SPARC, які проводили аудит раніше наданого підприємству енергетичного обладнання. Це свідчить про те, що модернізація комунальної інфраструктури дедалі частіше поєднує міжнародну технічну допомогу з впровадженням сучасних систем управління та контролю.

Schneider Electric працює в Україні з 1994 року та постачає рішення для енергетики, промисловості, будівель, дата-центрів і критичної інфраструктури.