Петро Порошенко: людям потрібні відповіді, як жити далі

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у відеозверненні закликав владу до швидких рішень, які мають допомогти громадянам і бізнесу пережити поточні воєнні виклики. Він зауважив, що цілодобові повітряні тривоги і атаки реактивних шахедів змушують запроваджувати нові протоколи для функціонування економіки, логістики та соціальної сфери.

"Сьогодні країна живе в абсолютно ненормальному режимі через терор росіян проти цивільних. І головне питання, яке я сьогодні чую: а що нам робити далі? Як у цьому жити? Це питання не лише із Слов’янська чи Краматорська – це питання із Києва, Дніпра, Сум, Чернігова, Харкова, Херсона, Запоріжжя. Завтра 1 вересня. Тисячі батьків досі не розуміють, як навчатимуться їхні діти, особливо там, де немає нормальних укриттів. Це вже не просто незручності війни. Це ситуація, яка ризикує стати неконтрольованою", – застерігає Порошенко.

За його словами, мета путіна зрозуміла – він хоче вимкнути Київ, виснажити столицю постійними тривогами, і недостатньо просто закликати людей потерпіти, треба організувати життя столиці.

"Перше. Місто не може безкінечно зупинятися. Якщо тривоги стають постійними, значить, мають змінюватися і правила роботи міста. Уряд, військові, міська влада, транспортники, бізнес мають сісти за один стіл і дати людям зрозумілий алгоритм. Як працює метро? Як працює громадський транспорт? Як працюють мости? Як добираються на роботу медики і працівники критичних підприємств? Як бізнес перебудовує зміни. Як завозяться продукти і ліки?", – говорить п’ятий президент.

"Друге. Початок навчального року. Що робити школі, яка не має укриття? Коли діти навчаються очно, а коли онлайн? Що робити, якщо за навчальний день п’ять, а інколи десять тривог? Дайте людям правила. Візьміть на себе відповідальність. Для цього і існує влада і держава", – зазначає Порошенко.

"Третє. Поверніть Києву 8 мільярдів, поверніть ПДФО, бо цього тижня Київ вперше вимушений на своїй сесії проводити секвестр бюджету. Це означає скорочувати більшість видатків лікарям, вчителям, соціально незахищеним для того, аби захистити місто. Гроші Києву потрібні не для політичних ігор, вони потрібні для укриттів, шкіл, лікарень, для захищених просторів. І взагалі настав час інакше подивитися на укриття. Якщо люди змушені проводити там години, це вже не може бути сирий підвал із двома лавками. Там має бути світло, вода, зв’язок. Там повинна мати можливість навчатися дитина. Там лікарня має продовжувати лікувати. Фактично нам треба будувати ще один рівень міста – захищений", – констатує лідер опозиції.

"Четверте. Бізнес. Не можна одночасно вимагати від підприємця працювати під ракетами, платити зарплати, податки, утримувати економіку – і приходити до нього з перевірками та новими проблемами. Потрібне страхування воєнних ризиків. Гроші на швидке відновлення після ударів. Нова логістика. Можливість бізнесу вкладати кошти у власний захист, включно з приватними системами ППО там, де держава може створити для цього законний механізм", – вважає Порошенко.

"Парламент нарешті має нормально працювати. Треба вести переговори з МВФ, ухвалювати закони, від яких залежить фінансова стабільність країни. Але давайте одразу створимо спільну робочу групу і повикидаємо з тексту законів всі корупційні "хотєлки", які чиновники вже встигли туди понапихати, прикриваючись євроінтеграцією і грошима", – зазначає Петро Порошенко.

"П’яте. Енергетика. До холодів залишилося зовсім небагато часу, а путін вже заявив, що його основною ціллю у вересні є енергетика Києва, захист якої українська влада чомусь залишили без фінансування. Мала бути маневрена генерація, когенерація, резервне живлення лікарень, водоканалів, зв’язку врешті – решт. Всі ці об’єкти, мають уже встановлюватися. Кожен район повинен знати, що він робитиме, якщо великої енергетики просто не буде день, два, три. Хоча з минулорічної зими мають бути зроблені висновки", – говорить Порошенко.

"Я звертаюся зараз до ОСББ, підприємців, волонтерів, сусідів: перевірте свої укриття. Подумайте про резервне живлення. Про воду. Про літніх людей у вашому будинку, яким під час тривоги нікуди йти і які самі вони не впораються. А владі треба подумати про кредити для людей, які вирішили піклуватися про себе самі. І наша команда точно буде поруч. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні не дає цьому місту зупинитися. В першу чергу рятувальникам, пожежникам, медикам, особливо швидкій допомозі. Комунальникам. Водіям. Енергетикам. Підприємцям. Людям, які після чергової безсонної ночі все одно відкривають магазини, аптеки, підприємства. Окремо і особливо хочу подякувати вчителям, бо завтра вони мають зустріти наших дітей у дуже непростий День знань", – сказав Порошенко.

"путін хоче, щоб Київ втомився. Щоб люди махнули рукою, зібрали валізи і поїхали. Щоб столиця перестала нормально жити. Цього ми путіну точно не подаруємо. Стійкість – це не коли людям влада каже – тікайте. Або взагалі нічого не каже. Стійкість – це коли держава організувала життя так, щоб люди могли жити навіть тоді, коли ворог робить усе, аби вони не могли. Тому сьогодні Києву потрібні не чергові слова про незламність. Києву потрібен чіткий план, як жити. І це стосується кожного українського міста, а не лише Києва", – констатує лідер партії.

"Ми – опозиція, але точно готові і налаштовані на співпрацю з урядом, з місцевою владою у законодавчому забезпечення усіх необхідних рішень, аж до створення коаліції Національного порятунку і уряду національної єдності. Не заради посад, а заради відповідальності на початку нового етапу війни – ще однієї битви за столицю. Кияни і Київ не підведуть свою країну. Як не підвели у 2022. Але потрібні швидкі і відповідальні дії", – наголошує п’ятий президент.