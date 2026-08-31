У Києві 18 вересня відбудеться урбаністичний SEPTEMBER FEST 2026

Найбільший в Україні урбаністичний фестиваль SEPTEMBER FEST 2026, присвячений розвитку міст, сучасній архітектурі, девелопменту, дизайну, культурі та якості міського життя, відбудеться 18 вересня у Києві на території A-STATION.

Як повідомили організатори заходу, фестиваль триватиме з 11:00 до 21:00. Вхід на територію A-STATION буде організовано через Микільські ворота біля станції метро "Арсенальна".

Очікується, що SEPTEMBER FEST 2026 збере близько 3 тис. відвідувачів і понад 150 спікерів. До участі запрошені мери українських міст, головні архітектори, представники девелоперських компаній та інвестиційних фондів, архітектурних бюро, дизайнери, представники органів державної влади, міжнародні експерти та профільні медіа.

Основними темами фестивалю стануть розвиток українських міст, сучасні підходи до архітектури та міського планування, девелопмент, інвестиції у нерухомість та міську інфраструктуру, дизайн громадських просторів, культура та формування комфортного міського середовища.

Організатори позиціонують SEPTEMBER FEST як професійний майданчик для спілкування представників влади, бізнесу, архітектурної та девелоперської спільнот, а також обговорення майбутнього українських міст і проєктів їхнього відновлення та розвитку.

Базове відвідування фестивалю є безкоштовним за умови попередньої реєстрації.

Організатором SEPTEMBER FEST 2026 виступає DMNTR, генеральним партнером - A Development.

Інтерфакс-Україна - офіційний інформаційний партнер SEPTEMBER FEST 2026.