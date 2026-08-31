Schneider Electric представила нове покоління трифазних джерел безперебійного живлення Easy UPS 3S Pro потужністю 10-40 кВА, призначених для малого та середнього бізнесу, невеликих дата-центрів, медичних установ, виробничих підприємств, комерційних будівель, телекомунікаційної та транспортної інфраструктури.

Компанія повідомила про виведення рішення на ринки, що працюють за стандартами Міжнародної електротехнічної комісії IEC, зокрема в Європі, на Близькому Сході та в Африці. Окремого повідомлення Schneider Electric Ukraine про початок продажів нової лінійки безпосередньо в Україні наразі не публікувалося.

Easy UPS 3S Pro випускається у варіантах із внутрішніми та зовнішніми акумуляторними батареями. Ефективність обладнання перевищує 96% у режимі подвійного перетворення та сягає 99% в ECO-режимі, що дозволяє знизити власне енергоспоживання системи.

Для об'єктів зі зростаючим навантаженням передбачена паралельна робота кількох UPS - як для збільшення потужності, так і для резервування за схемою N+1. Системи також можуть використовувати спільний банк акумуляторів, що дає змогу скоротити капітальні витрати на батарейну інфраструктуру.

Обладнання розраховане на роботу в різних експлуатаційних умовах. Передбачені широкий температурний діапазон, пилові фільтри та захисне покриття електронних плат. Функція Easy Loop дозволяє проводити частину перевірок системи без підключення окремої навантажувальної станції.

Окрему увагу Schneider Electric приділила дистанційному контролю. Вбудована Network Management Card забезпечує моніторинг через платформу EcoStruxure IT, а підтримка BACnet дозволяє інтегрувати UPS у системи управління будівлями.

Модуль мережевого управління сертифікований за стандартом кібербезпеки IEC 62443-4-2, що стає дедалі важливішим у міру об'єднання систем електропостачання, автоматизації та IT-інфраструктури.

Для українського ринку нова лінійка становить особливий інтерес з огляду на необхідність підвищення енергостійкості об'єктів, для яких навіть короткочасне відключення або погіршення якості електропостачання може призвести до зупинки роботи.

Йдеться про серверні та дата-центри, телекомунікаційне обладнання, виробництво, медичні установи, торговельну та іншу критичну інфраструктуру.

Водночас UPS не замінює генерацію чи тривале акумуляторне зберігання енергії. Його основна функція - забезпечення безперервності та якості електроживлення, а також підтримка навантаження до запуску генератора, перемикання на іншу лінію або підключення іншого резервного джерела.

Schneider Electric працює в Україні з 1994 року. Компанія представлена більш ніж у 100 країнах світу та налічує близько 160 тис. співробітників.