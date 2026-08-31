Конкурс для кавоманів та кавоманок: смакуйте улюблені напої на UKRNAFTA та отримуйте винагороду

Ви любите нашу каву - UKRNAFTA любить дарувати подарунки. Найбільша мережа автозаправних комплексів України оголошує конкурс для найзавзятіших кавоманів та кавоманок.

Умови дуже прості: насолоджуйтеся улюбленими кавовими напоями та беріть участь у розіграші:

• 1-10 місця: 2 кілограми запашної кави в зернах для справжніх кавоманів!

• 11-40 місця: подарунковий сет із 10 гарячих напоїв.

Як взяти участь:

1. З 1 по 28 вересня 2026 року купуйте кавові напої на касах АЗК UKRNAFTA

2. Обов'язково скануйте застосунок UKRNAFTA при кожній покупці

3. Купуйте каву для себе та пригощайте друзів - і забирайте свою заслужену винагороду!

Переможців визначимо за сумарною кількістю придбаних напоїв за весь період акції.

Чекаємо на каву на UKRNAFTA - фіксуйте свої рекорди в застосунку та тримайте ритм бадьорості!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.