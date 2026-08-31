Спільна акція від PEUGEOT і UKRNAFTA

Купуйте кросовер PEUGEOT та отримуйте 100 літрів пального у подарунок для нових подорожей, щоденних справ і незабутніх вражень за кермом.



До акції долучаються популярні кросовери PEUGEOT:

• PEUGEOT 2008 для активного міського життя;

• PEUGEOT 3008 для тих, хто цінує технології та комфорт;

• PEUGEOT 5008 для великих родин і далеких поїздок.



100 літрів бензину А-95 будуть нараховані в мобільному застосунку UKRNAFTA після придбання автомобіля та доступні для використання у зручний для вас час.



Акція діє з 20 серпня до 4 вересня 2026 року в офіційній дилерській мережі PEUGEOT в Україні.

З офіційними правилами проведення акції можна ознайомитись за посиланням.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.