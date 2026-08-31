Понад 1000 людей з різних конфесій взяли участь у Молитві за Україну, яка відбулася на Закарпатті

На Закарпатті в селі Павшино пройшов Молебен за Україну, який об’єднав римо- та греко-католиків, православних, протестантів, реформатів та єврейську месіанську спільноту. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці монастиря сестер святого Йосифа де Сен-Марк, на території якого пройшла молитовна зустріч.

"Один Бог! Один народ! Одна Україна! На території монастиря сестер святого Йосифа де Сен-Марк у с. Павшино, відбулася молитовна зустріч, яка об’єднала римо- та греко-католиків, православних, протестантів, реформатів та єврейську месіанську спільноту", - йдеться в дописі.

Як зазначили в жіночому монастирі, в Молитві за Україну взяли участь понад тисяча людей, в тому числі, лідери різних конфесій та представники державної влади.

"До спільної молитви разом із вірянами долучилися єпископи та духовні лідери різних конфесій та державної влади. Понад тисяча людей молилися і взивали до Небесного Отця за Україну — за мир, за наше військо, владу та народ. Просили сили, мужності, мудрості й Божого ведення для нашої держави. Різні конфесії. Різні традиції. Але Один Отець Небесний. Один Бог. Один народ. Одна Україна", - написали монахині.

Нагадаємо, Монастир Згромадження Сестер святого Йосифа де Сен-Марк у селі Павшино на Закарпатті — це відомий духовно-реколекційний осередок Римсько-Католицької Церкви, заснований у 2004 році. Сестри опікуються літніми людьми в спеціально облаштованому будинку, проводять молитовні зустрічі та духовні оновлення.