Системне рішення проти блекаутів: IDS Ukraine забезпечила резервним живленням заклади освіти Миргорода та Моршинської громади

Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України показали: стабільна робота бізнесу та громад дедалі більше залежить від їхньої здатності забезпечувати себе резервними джерелами енергії. Особливо актуальним це питання стало минулої зими під час довготривалих блекаутів. Ця проблема надзвичайно гостра і для освітніх закладів, адже кожна година навчання, яку не втрачають через відключення електроенергії, є внеском у розвиток людського капіталу країни та підготовку покоління, що відбудовуватиме Україну.

Аби освітній процес не переривався, IDS Ukraine та її виробничі підрозділи – Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" і Миргородський завод мінеральних вод – спільно з органами місцевого самоврядування Моршина та Миргорода реалізують системний проєкт із забезпечення резервним живленням освітньої інфраструктури громад.

Проєкт триває два роки. Як пілотний він розпочався з Миргорода, де у 2025 році IDS Ukraine разом із Миргородським заводом мінеральних вод допомогли забезпечити резервним живленням дев’ять шкіл і дитячих садочків*. Цього року резервне живлення встановили в чотирьох навчальних закладах – двох ліцеях і двох гімназіях**. Тож Миргород став одним із перших міст в Україні, де всі навчальні заклади мають альтернативне джерело енергії. У них навчається 5519 дітей громади. Загальні інвестиції у проєкт становили 6,1 млн грн протягом двох років.

Цьогоріч проєкт масштабувався і на Моршинську громаду. Три навчальні заклади міста, в яких навчається 534 учні, вже обладнані резервними джерелами електроенергії. Заклади отримали 3 гібридні інвертори та 37 акумуляторних батарей. На першому етапі реалізації проєкту інвестиції компанії становили 3,1 млн грн.

Таким чином, загальна сума інвестицій у проєкт енергонезалежності шкіл і дитячих садочків Миргорода та Моршина від IDS Ukraine та її виробничих підрозділів – 9,2 млн грн.

"Сьогодні в українських школах формується покоління людей, від яких залежатимуть майбутнє відновлення, розвиток і конкурентоспроможність нашої країни. Саме тому сьогодні надзвичайно важливо забезпечити дітям можливість безперервно навчатися незалежно від зовнішніх обставин. Для IDS Ukraine підтримка освіти є не просто соціальною ініціативою, а внеском у майбутнє України. Коли ми допомагаємо школам залишатися стійкими до викликів, ми фактично інвестуємо в покоління, від якого залежатиме розвиток країни в наступні десятиліття", – зазначив Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Для реалізації проєкту в обох містах вдалося відпрацювати усталену схему, в якій місцеві ради визначали першочерговий перелік навчальних закладів, що потребують енергоощадних рішень, а залучені підприємствами фахівці провели аудит для підбору оптимальних рішень. IDS Ukraine, Миргородський завод мінеральних вод і Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" профінансували закупівлю, доставку, інсталяцію та налаштування гібридних інверторів і акумуляторних блоків.

IDS Ukraine комплексно підходить до вирішення питання енергонезалежності як інфраструктури громад, так і своїх виробничих потужностей. У 2025 році введено в експлуатацію сонячну електростанцію на Миргородському заводі мінеральних вод, наступний етап – пілотний запуск власної сонячної генерації на заводі "Оскар" у Моршині. Паралельно компанія розробляє комплексну енергетичну стратегію з горизонтом планування до 2031 року.

*Перелік навчальних закладів Миргорода, оснащених енергонезалежним обладнанням у 2025 році: гімназія "Гелікон", ліцеї № 5, № 6, № 9, ДНЗ № 2 "Оленка", № 5 "Сонечко", № 7 "Яблунька", № 10 "Веселка", № 11 "Теремок".

**Перелік навчальних закладів Миргорода, оснащених енергонезалежним обладнанням у 2026 році: ліцеї № 6 (збільшення потужності), № 1, гімназія № 3, гімназія № 7.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 745 млн грн.