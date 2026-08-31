«Людина року – 2025»: ювілейний 30-й сезон відзначить найкращих представників України

30-й ювілейний сезон загальнонаціональної програми «Людина року» присвячений людям, чиї професійні досягнення, громадянська позиція та особистий внесок стали важливою частиною суспільного життя України у 2025 році.

Упродовж 30 років програма «Людина року» відзначає представників різних сфер діяльності, які своєю працею сприяють розвитку держави та суспільства. Її місією залишається утвердження цінностей професіоналізму, відповідальності, патріотизму, людської гідності та суспільного служіння.

За три десятиліття програма стала своєрідним літописом сучасної України, зберігаючи імена людей, чиї талант, професіоналізм, відданість своїй справі та громадянська позиція впливали на розвиток країни.

Особливого значення відзнаки програми набули в умовах повномасштабної війни. Серед лауреатів нинішнього сезону - військовослужбовці Сил оборони України, лікарі, рятувальники, енергетики, аграрії, волонтери, підприємці, дипломати, науковці, діячі культури та представники інших професій і сфер діяльності.

Організатори програми наголошують, що їхня мужність, професіоналізм і стійкість є прикладом сили українського суспільства та демонструють здатність країни продовжувати працювати, розвиватися і створювати нові можливості навіть в умовах війни.

У межах 30-го сезону також планується відзначити представників міжнародної дипломатії та вручити спеціальні премії за особливі досягнення у різних сферах.

«Людина року – 2025» - це передусім подяка людям, які наближають перемогу, зміцнюють державу та формують її майбутнє», - зазначають організатори програми.

Тридцятирічна історія «Людини року» нерозривно пов'язана з історією незалежної України, її викликами, досягненнями та суспільними змінами. У ювілейному сезоні програма продовжує традицію суспільного визнання людей, чиї справи та результати роботи мають значення для країни.

30 років. Сотні історій. Тисячі імен. Одна Україна.

Програма «Людина року» продовжує свій шлях як проєкт визнання, вдячності та віри в майбутнє України.

Інтерфакс-Україна - офіційний інформаційний партнер «Людини року».