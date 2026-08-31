"Столичний стандарт якості": у Києві нагородили найкращих виробників

У Києві відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу "Столичний стандарт якості", організованого Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Усі переможці отримали почесні відзнаки, що засвідчують високу якість їхньої продукції та послуг, повідомляється на сторінці Київської торгово-промислової палати у Facebook.

Захід відкрив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський, який наголосив на важливості підтримки місцевих виробників та подякував підприємцям за плідну працю та побажав нових досягнень.

Президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський підтримав проведення конкурсу "Столичний стандарт якості", наголосивши, що відзнаки є важливим підтвердженням високого рівня продукції та послуг київських виробників. Він підкреслив, що нагородження переможців сприяє розвитку підприємництва у столиці та формує довіру споживачів до місцевих компаній.

Відзнаки отримали, зокрема, ТОВ "Стем-клас", ТОВ "ЕЙ ДЖІ СКІН ДЕРМОКОСМЕТИКА", ТОВ "СЕЛТОН", ТОВ "ІНТЕЛТЕК УКРАЇНА", ДП "УДВП ІЗОТОП", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ ВОДИ", ФОП Тимофій Липський, ТОВ "Нютритив", ТОВ "Компанія "Рідна їжа", ТОВ "ПАТОН ІНТЕРНЕШНЛ", ТОВ "Чанта Маунт", ТОВ "НВФ "Інформація і технології".

"Усі переможці отримали почесні відзнаки, що засвідчують високу якість їхньої продукції та послуг", – зазначив директор департаменту Володимир Костіков, який подякував підприємцям за плідну працю та побажав нових досягнень.