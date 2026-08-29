У Нагуєвичах відбувся фінал конкурсу "Франко єднає": переміг гурт Franko’

У Нагуєвичах Львівської області, на батьківщині Івана Франка, відбувся фінал музичного конкурсу та гала-концерт "Франко єднає", організованого Міжнародним фондом Івана Франка у партнерстві з Державним історико-культурним заповідником "Нагуєвичі" за підтримки Українського культурного фонду.

За повідомлення Міжнародного фонду Івана Фарнка, у фіналі 14 учасників виконали конкурсні пісні наживо перед глядачами та журі. Перемогу здобув гурт Franko’ із композицією "У долині село лежить…". Друге місце посіла Оля Блауцяк із Дрогобича з піснею "Дивувалась зима", третє – Надія Флякович із Миколаївщини з твором "Зів’яле листя".

Особливим моментом став виступ відомого музиканта Юрія Йосифовича, який презентував пісню "Не схиляй своє личко прекрасне", але відмовився від участі в конкурсному заліку, щоб дати можливість молодим виконавцям поборотися за перемогу.

Гала-концерт об’єднав фіналістів та членів журі – Злату Огнєвіч, Арсена Мірзояна, Тоню Матвієнко, Павла Табакова, Олега Сербіна та Олеся Журавчака. У програмі прозвучали три прем’єрні композиції на слова Івана Франка: Злата Огнєвіч виконала "Земле, моя всеплодющая мати…", Павло Табаков – "Ти не моя, я не твій", Арсен Мірзоян – "Ой ти, дівчино, з горіха зерня".

Загалом конкурсна та концертна програми представили 17 нових музичних прочитань творів Івана Франка – від молодих виконавців до знаних артистів. Трансляція гала-концерту відбулася наживо на YouTube-каналі та Facebook-сторінці Міжнародного фонду Івана Франка.

Довідка про переможців: гурт Franko’ заснований 2015 рпреоку в Запоріжжі, з 2023 року базується у Києві. Колектив працює на стику романтичного та інді-року, має три мініальбоми та численні виступи на провідних українських фестивалях. Від початку повномасштабної війни гурт активно займається волонтерською діяльністю, провівши понад 20 акустичних концертів "Затишок у тривожний час" для захисників, переселенців і волонтерів.