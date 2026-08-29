"Кубок Незалежності" з шахів визначив найсильніших – наживо і онлайн

У Києві відбувся "Кубок Незалежності" з шахів – один із найстаріших і найпопулярніших турнірів сучасної України.

Перший шаховий "Кубок Незалежності" відбувся ще в серпні 1992-го – до першої річниці історичної події. З того часу традиційний столичний турнір під егідою Федерації шахів Києва неодноразово змінював формати й локації, але завжди залишався важливої подією не лише національного, а й міжнародного шахового календаря.

Цьогоріч програма "Кубку Незалежності" складалася одразу із 7-ми (!) турнірів – з класичної, швидкої та блискавичної гри (окремо серед дорослих та дітей) плюс відкриті онлайн-змагання для всіх охочих. До того ж організатори встановили багато додаткових призів – серед жінок, ветеранів та дітей різного віку, шахістів з особливими потребами, учасників бойових дій.

Переможцями і призерами "Кубку Незалежності"-2026 стали як відомі гравці, так і перспективна молодь. Зокрема перші місця посіли вже знані київські майстри Віктор Скляров (бліц), Андрій Трушко (рапід), а також 16-річний броварчанин Андрій Артемов (класика). На п’єдестал піднімалися міжнародний гросмейстер Володимир Сергєєв і міжнародний майстер Сергій Павлов. Серед жінок домінували Божена Піддубна (багаторазова переможниця міжнародних і всеукраїнських турнірів) та Поліна Шарапова. У дитячих турнірах тон задавали 15-річний Максим Євдокимов та 13-річна Аліса Волик.

Окремо варто відзначити онлайн-турнір "Кубку Незалежності"-2026, в якому взяли участь 170 шахістів, серед яких було 13 українських військовослужбовців та 7 гравців з особливими потребами. Географія змагання – 8 країн: Польща, Канада, Словенія, Німеччина, Ізраїль, Англія, Румунія та, звісно, Україна. Але сенсаційно до трійки призерів увійшли лише наші юні таланти – вже згадані Артемов, Євдокимов та 16-річний львів’янин Матвій Соболь.

Всі результати та багато фото – на офіційній сторінці Федерації шахів Києва.