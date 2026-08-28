D&B для українського МСП — підвищення видимості для іноземних партнерів

Український малий і середній бізнес дедалі активніше шукає клієнтів, інвесторів і партнерів за кордоном. Однак для багатьох невеликих компаній основною проблемою стає не якість продукту, а низька міжнародна видимість: іноземний партнер просто не має достатньо даних, щоб швидко ідентифікувати підприємство та оцінити його.

У міжнародній торгівлі корпоративна присутність складається не лише з сайту та сторінок у соціальних мережах. Великі компанії й банки використовують професійні бізнес-бази, де перевіряють юридичні дані, адресу, керівництво, галузь, масштаб діяльності, корпоративні зв'язки та інші відомості.

«Для малого бізнесу проблема часто звучить так: "ми реальна компанія, але за кордоном про нас нічого не знають". Саме тому міжнародна бізнес-ідентифікація важлива не лише для великих корпорацій. Вона допомагає невеликому українському підприємству стати зрозумілим для закупівельника, банку або потенційного партнера в іншій країні», - зазначив Максим Уракін.

Компаніям МСБ доцільно стежити за узгодженістю своїх юридичних і комерційних даних, мати стабільне англомовне написання назви, актуальні контакти та чіткий опис діяльності. Для підприємства, яке планує експорт, також важливо розуміти, як воно класифікується у міжнародних системах та чи легко його знайти за галузевими параметрами.

Міжнародні дані D&B можуть використовуватися не лише для перевірки інших компаній, а й для формування та актуалізації власного бізнес-профілю. Це особливо актуально для підприємств, які прагнуть підключатися до глобальних закупівельних платформ або працювати з корпоративними клієнтами.

Більш висока видимість не гарантує контракт, але зменшує інформаційний бар'єр між українським МСБ і зовнішнім ринком. У багатьох випадках саме швидкість перевірки компанії визначає, чи перейде потенційний партнер до наступного етапу переговорів.

D&B - «Інтерфакс-Україна» допомагає українським компаніям працювати з міжнародними бізнес-даними та інструментами ідентифікації бізнесу.

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого почалася у 1841 році. D&B працює з даними про компанії у світі та надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та управління ланцюгами постачання.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B - «Інтерфакс-Україна» надає українським компаніям доступ до міжнародних бізнес-даних, допомагає перевіряти іноземних контрагентів та працювати з інструментами D&B.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua, електронною поштою – [email protected] або за телефоном +38 (044) 270-65-74.