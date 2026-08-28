ЗПЕК планує відкрити 20 АЗС FENIX energy до кінця 2026 року

Група компаній ЗПЕК готується до запуску власної мережі автозаправних станцій FENIX energy та планує до кінця 2026 року вийти на 20 об'єктів. Перші АЗС мають розпочати роботу вже восени. Про це розповів операційний директор FENIX energy.

На першому етапі компанія зосередиться на заході та центрі України. Наразі ЗПЕК працює над локаціями у восьми областях.

"Зараз ми перебуваємо в активній фазі. Наразі в роботі локації у Хмельницькій, Волинській, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях", – зазначив Бєлих.

Олег Чикида — співзасновник і керівник ЗПЕК, яка запускає власну мережу АЗС FENIX energy

За його словами, перша АЗС FENIX energy має з'явитися вже наприкінці вересня – на початку жовтня. Водночас у компанії допускають, що не всі із запланованих об'єктів встигнуть ввести в експлуатацію до завершення року, оскільки на початковому етапі пріоритетом буде відпрацювання роботи нової мережі.

FENIX energy стане першим власним роздрібним паливним проєктом ЗПЕК. До цього група розвивала діяльність у сегментах імпорту та оптової торгівлі нафтопродуктами. Протягом останнього року компанія увійшла до ТОП-10 імпортерів нафтопродуктів в Україні.

Раніше про створення власної мережі АЗС повідомлявспівзасновник та керівник ЗПЕК Олег Чикида.