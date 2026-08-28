Майже 100 тисяч батьків першачків скористалися “Пакунком школяра” у ПриватБанку

Понад 85 тисяч українців скористалися послугою “Пакунок школяра” на суму у понад 432 млн грн через ПриватБанк. Ще 155 тисяч відкрили картку “Турбота про дитину”.

Батьки дітей, зарахованих до першого класу, можуть подати заяву через застосунок "Дія" та отримати 5 000 гривень державної допомоги "Пакунок школяра" на придбання товарів, необхідних для школи.

А ПриватБанк та Mastercard надають додатковий бонус — 10% кешбеку.

Як скористатися послугою?

Для цього достатньо відкрити цифрову Дія.Картку на базі Mastercard від ПриватБанку у Приват24 та до нього підключити рахунок “Турбота про дитину”, у застосунку Дія обрати послугу "Пакунок школяра" та вказати цю картку для зарахування виплати.

Далі, щоб скористатися 10% кешбеком від ПриватБанку та Mastercard, потрібно активувати відповідну пропозицію у програмі лояльності "Привіт". Кешбек буде нараховуватися за покупки в межах рахунку "Турбота про дитину". Витратити ж його можна на будь-що.

"Турбота про дитину" — комплексна система виплат для підтримки сімей. Завдяки їй усі основні державні програми підтримки можна отримувати на один спеціальний рахунок. Серед таких виплат:

7 000 гривень щомісячної допомоги на дитину до одного року (10 500 грн для дітей з інвалідністю),

8 000 гривень на місяць за програмою "єЯсла" для офіційно працевлаштованих матері або батька, які працюють на умовах повного робочого дня та мають дитину віком від 1 до 3 років (12 000 грн для дітей з інвалідністю).

8 451 гривень одноразової виплати за програмою "Пакунок малюка" у разі якщо батьки не хочуть отримувати бебі-бокс.

одноразової виплати за програмою "Пакунок малюка" у разі якщо батьки не хочуть отримувати бебі-бокс. 5 000 гривень одноразової допомоги за програмою "Пакунок школяра".

Таким чином батькам більше не доведеться відкривати різні рахунки чи картки для різних видів державної допомоги.

Держава передбачила цільове використання допомоги: кошти можна використати лише на безготівкову оплату визначених товарів та послуг для дітей.