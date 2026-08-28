Вісім громад Львівщини та Івано-Франківщини об’єдналися для розвитку Карпатського регіону

Об’єднання має стати основою для координації рішень між громадами, пов’язаними спільною інфраструктурою, туристичними маршрутами та економікою Карпат.

25 серпня у Славську голови восьми громад Львівської та Івано-Франківської областей підписали Меморандум про співпрацю та спільний розвиток регіону. До об’єднання увійшли Дрогобицька, Трускавецька, Славська, Східницька, Сколівська, Бориславська, Вигодська та Болехівська громади.

Громади географічно та економічно пов’язані між собою: їх об’єднують Карпати, річки, туристичні маршрути та економіка гостинності. Водночас вони стикаються зі схожими викликами — розвитком транспортної інфраструктури, поводженням з відходами, нестачею кадрів, сезонністю туризму, кліматичними змінами та потребою в якісних даних для управлінських рішень.

Кожна з восьми громад має власні переваги та може доповнювати спільну пропозицію Карпатського регіону. Славська громада сьогодні є однією з точок масштабного інвестиційного розвитку завдяки будівництву GORO Mountain Resort, Сколівська поєднує природний потенціал Національного природного парку "Сколівські Бескиди" та історико-культурний магніт Тустані, а Східницька й Трускавецька громади мають сильні позиції у курортному та оздоровчому туризмі. Борислав може розвивати унікальну промислову й нафтову спадщину, а Дрогобич — посилювати регіон як освітній, культурний і сервісний центр та інтегрувати в спільні маршрути одну з найстаріших діючих солеварень Європи. Вигодська громада має унікальний туристичний актив — Карпатський трамвай і вузькоколійку, а Болехівська — природні локації, зокрема Скелі Довбуша. Поєднання цих різних сильних сторін дає можливість формувати не набір окремих туристичних точок, а цілісний регіональний продукт, у якому гості можуть подорожувати між громадами, залишатися в Карпатах довше, користуватися послугами місцевого бізнесу та відкривати різні формати відпочинку, культури, природи й історії в межах однієї подорожі.

Через територію регіону проходить "Мале Карпатське коло" — державний інфраструктурний проєкт, що сполучає туристичні центри українських Карпат. Однак, на думку учасників об’єднання, для повноцінного розвитку території самого транспортного сполучення недостатньо — потрібне спільне бачення того, як розвиватиметься регіон навколо нього.

"Для нас важливо, що саме Славська громада стала місцем, де було зроблено цей крок до ширшої співпраці. Сьогодні ми на практиці бачимо, що розвиток однієї території неможливо відокремити від розвитку всього регіону. Великі інвестиції, зокрема будівництво курорту GORO Mountain Resort, створюють нові можливості не лише для Славської громади. Гості користуватимуться спільними дорогами, подорожуватимуть між громадами, відкриватимуть нові маршрути та користуватимуться послугами місцевого бізнесу. Тому важливо вже зараз домовлятися про те, як узгоджено розвивати регіон, щоб ці можливості давали довгостроковий результат для всіх громад", — зазначив в. о. голови Славської громади Олег Даниляк.

Меморандум передбачає координацію саме в тих питаннях, де спільні рішення можуть бути ефективнішими за окремі дії кожної громади. При цьому кожна з них зберігатиме власну стратегію розвитку та свої особливості.

Наступний крок — створення робочої групи, визначення спільних пріоритетів і запуск перших проєктів. Серед основних напрямів — туризм і промоція регіону, інфраструктура, освіта та підготовка кадрів, довкілля, робота з даними, залучення інвестицій і грантових ресурсів. Робота нового об’єднання розвиватиметься у партнерстві з ГО "Агенція територіальних ініціатив" та за експертної участі Мар’яни Олеськів і Ігоря Чави. Об’єднання залишається відкритим: у майбутньому до нього зможуть долучатися й інші громади, які бачать себе частиною спільного Карпатського регіону.