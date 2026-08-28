"Інтергал-Буд" запускає преміальний H12 Residence Lviv

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" розпочинає новий преміальний проєкт у Львові - H12 Residence Lviv. Камерний житловий простір розташований на вул. Харківській, 12, неподалік історичного центру міста та поруч із парковою зоною.



Комплекс виняткового масштабу та приватності: всього 4 поверхи та 8 квартир - по дві на кожному поверсі. У продажу представлені однокімнатні квартири площею 37,49 м2, двокімнатні 73,73- 90,98 м2 та трикімнатні - від 99,96 до 108,33 м² з просторими терасами.

Концепція H12 Residence Lviv передбачає поєднання приватності та близькості до міської інфраструктури. Від комплексу до вул. Личаківської - близько хвилини пішки. Водночас поруч розташовані зелені зони для відпочинку: до парку "Знесіння" - близько 2 хвилин, до "Шевченківського гаю" - 10 хвилин.

"H12 Residence Lviv - це унікальний житловий простір, у якому ми прагнемо не просто створити якісну нерухомість, а продовжити естетику та характер Львова. Водночас H12 є частиною нашої ширшої концепції Intergal Club - культури камерного життя, приватності та якісного міського середовища", — зазначає директор з маркетингових комунікацій "Інтергал-Буд", Тетяна Донкоглова.

Архітектура проєкту виконана у стриманому європейському стилі, а дизайнерський хол оформлений у стилі 5* готелю. Панорамне скління, продумана інсоляція та високі стелі мають забезпечити достатню кількість природного світла у квартирах.

Серед продуманих рішень - система очищення води, сучасне освітлення території та закритий від автомобілів внутрішній двір.

Для автомобілів передбачено підземний паркінг на 8 паркомісць із доступом на ліфті до кожного поверху. Безпеку запеспечить система контролю доступу.

H12 Residence Lviv будується за монолітно-каркасною технологію. Стіни з керамічного блоку утеплюють негорючою мінеральною ватою. У квартирах передбачене індивідуальне опалення, що дозволить мешканцям самостійно підтримувати комфортну температуру в оселі.

На старті продажів вартість квартир становить від $2 800 за м2 (оплата в гривні за курсом Міжбанка).

Планове завершення будівництва - II квартал 2027 року.

