ІDS Ukraine сплатила понад пів мільярда гривень податків за перше півріччя 2026 року

534,9 млн грн податків і зборів сплатила група компаній ІDS Ukraine до бюджетів усіх рівнів за підсумками діяльності першого півріччя 2026 року. Це на 8,6% перевищує минулорічний показник за аналогічний період, коли компанія сплатила 492,6 млн грн. IDS Ukraine вкотре підтвердила свій статус одного з найбільших платників податків і лідера ринку бутильованих вод в Україні.

Зростання податкових надходжень компанія пов’язує не лише зі стабільною роботою виробництв у Миргороді та Моршині, але й зі стратегічними рішеннями менеджменту щодо розширення продуктового портфеля. Цього сезону IDS Ukraine вивела на ринок одразу дві новинки, які підсилюють її позиції в нових перспективних сегментах.

Навесні 2026 року компанія вийшла у сегмент RTD-чаю (ready-to-drink tea), запустивши лінійку Morshynska tea. На відміну від більшості пропозицій на ринку ІDS Ukraine створила свій продукт на основі настою зеленого або чорного чаю. В його основі – природна мінеральна вода "Моршинська". Наразі споживачам доступні два смаки: чорний чай з лимоном та екстрактом лемонграсу та зелений чай зі смаком винограду й екстрактом м’яти.

Другою новинкою сезону стала преміальна лінійка фасованого харчового льоду з природної мінеральної води "Моршинська". Завдяки технології повільного заморожування протягом 72 годин за температури мінус 45 °C лід має щільну структуру без бульбашок повітря і довше тане.

"Кожна гривня податків, яку ми сплачуємо, – це насамперед результат ефективної роботи і правильних бізнес-рішень. До них належать вихід у нові категорії та інвестиції у виробництво, що дозволяють нам випереджати ринок, пропонувати споживачам інноваційні продукти та водночас нарощувати внесок до бюджетів усіх рівнів. Чим сильнішим є бізнес, тим більше ресурсів ми можемо спрямовувати на підтримку держави, громад і людей, які цього потребують", – зазначає генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Попри виклики у сфері безпеки й інфраструктури IDS Ukraine залишається найбільшим платником податків у своїй галузі й одним із провідних бізнес-флагманів країни за обсягом відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 745 млн грн.