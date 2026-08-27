Київська ТПП провела навчальну програму з безпеки бізнесу під час війни

У Київській торгово-промисловій палаті 26–27 серпня відбулася дводенна навчальна програма «Безпека ведення бізнесу та його юридичний захист під час війни», організована спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА, повідомляється на сторінці КТПП у Facebook.

Президент Київської ТПП Микола Засульський, відкриваючи захід, наголосив, що безпека стає невід’ємною складовою управління підприємством. До учасників також звернулася бізнес-омбудсмен в Україні Анка Фельдгузен, яка представила діяльність Ради бізнес-омбудсмена.

Окремий блок був присвячений вирішенню комерційних спорів. Голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України Микола Селівон наголосив на важливості правових інституцій для економічної стійкості держави. Голова Постійно діючого Третейського суду при ТПП України Тарас Шепель представив можливості третейського суду.

Серед спікерів – голова Комітету з питань безпеки ведення бізнесу при Київській ТПП Йосип Бучинський, керуючий партнер АО «Яр.ВАЛ» Олег Паламарчук, генеральний директор консалтингової компанії «СІДКОН» Юрій Когут, начальник управління Райффайзен Банку Таїсія Скитер, керуючий партнер АО «Юридична компанія WINNER» Ігор Ясько, експерт у сфері мобілізаційної безпеки бізнесу Олександр Правдивець, співкеруюча партнерка ЮК «АРМАДА» Анастасія Луук, начальник юридичного відділу Київської ТПП Наталія Хімчук, віцепрезидент Київської ТПП Людмила Сізікова, начальник відділу правової експертизи Київської ТПП Дарина Плотян, начальник відділу експертизи товарів Київської ТПП Тетяна Корзун, провідний юрисконсульт відділу правової експертизи Київської ТПП Олена Бих та заступниця генерального директора «СІДКОН» Олена Ткаченко.

Учасники розглядали питання податкової та фінансової безпеки, кримінально-правового захисту, мобілізаційних ризиків, бронювання працівників, захисту активів, зовнішньоекономічної діяльності та фінансового моніторингу. Значну увагу приділили практичним алгоритмам дій під час обшуків, арешту майна, підтвердження статусу критично важливого підприємства та фіксації воєнних збитків.