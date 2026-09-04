Кримінальне провадження через порушення прав інтелектуальної власності: ALUTAT захистила власні розробки

Український виробник алюмінієвих профілів для натяжних стель ALUTAT повідомив про завершення кримінального провадження щодо порушення прав інтелектуальної власності.

Провадження відкрили за зверненням компанії до правоохоронних органів у зв'язку з порушенням її інтелектуальних та авторських прав. Проведена в межах справи експертиза підтвердила факт порушення. Після відшкодування завданої шкоди та відсутності претензій з боку ALUTAT суд справу закрив.

«Ми вкладаємо час, експертизу й ресурси у власні продукти, тому для нас важливо захищати їх у межах закону. Цей кейс показує: інтелектуальна власність має цінність, а її порушення може мати юридичні наслідки», — заявив засновник ALUTAT Євген Вʼюненко.

ALUTAT підкреслює, що й надалі захищатиме права на власні розробки, торговельну марку та профільні системи.

Для ринку натяжних стель і гіпсокартону цей випадок може стати показовим прикладом того, як виробник може захищати інтелектуальну власність через правові механізми, зокрема, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

Про компанію

ALUTAT заснована у 2021 році та спеціалізується на виробництві алюмінієвих профілів для натяжних стель в Україні.

Профільні системи ALUTAT використовуються у сучасних інтер’єрних рішеннях у галузі натяжних стель.

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