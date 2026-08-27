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"Українська команда" передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО

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"Українська команда" передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО

Волонтери "Української команди" передали штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ чергову партію генераторів та електромотоцикл. Про це повідомляється в соцмережах волонтерського штабу.

"Мобільність, енергонезалежність та гарний зв'язок – це запорука нашої перемоги. "Українська команда" передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ. Це ті героїчні хлопці, які від самого початку повномасштабного вторгнення звільняли та боронили Харківщину, Сумщину, і сьогодні б’ють ворога на різних напрямках фронту", - йдеться в дописі.

 

Як зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний, електробайк та генератори допоможуть бійцям у виконанні бойових завдань.

"Впевнений, що ця допомога надасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя і здоров’я бійців. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам", - сказав Артур Палатний під час передачі допомоги.

Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери "Української команди" передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом – майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

#палатний #українська_команда
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