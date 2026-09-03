Polis.ua та GO TO-U запартнерилися: страхування електромобілів стає таким же швидким, як і зарядка

Онлайн-сервіс страхування та лідер B2B й B2C фінтех-послуг Polis.ua та глобальна платформа для водіїв електромобілів GO TO-U оголосили про старт партнерства. У серпні 2026 року компанії підписали Меморандум про співпрацю, щоб остаточно позбавити українських EV-водіїв паперової рутини, зробити оформлення страховки безшовним, а також — дати власникам електромобілів більше знань про їхні авто.

Колаборація об’єднає технологічну експертизу Polis.ua та досвід GO TO-U у створенні зручної інфраструктури для власників електромобілів. Разом бренди формують нову культуру цифрового автозахисту: оформити будь-який поліс — від Автоцивілки до Зеленої картки чи КАСКО — тепер можна за кілька кліків у смартфоні, поки авто заряджається на станції.

У рамках співпраці Polis.ua та GO TO-U готують вихід ексклюзивного відеоконтенту про тонкощі експлуатації, обслуговування та ремонту EV, а також спеціальні розіграші, де користувачі обох сервісів зможуть виграти цікаві призи.

«Електромобіль — це вибір на користь технологій, автономності та майбутнього. Логічно, що і сервіс навколо нього має бути відповідним. Разом із GO TO-U ми доводимо: застрахувати електрокар може бути так само легко й інтуїтивно зрозуміло, як знайти зарядний конектор або сплатити паркування в один клік», — зазначає директор з маркетингу Polis.ua Євген Окаянюк.

«Водії електромобілів вже зробили вибір на користь технологій майбутнього, тому й усі супутні сервіси мають відповідати цьому стандарту. Ми прагнемо, щоб застосунок GO TO-U закривав усі потреби EV-власника — від гарантованої резервації зарядного конектора до повного цифрового захисту авто. Співпраця з Polis.ua дозволяє нам об'єднати кращі технологічні рішення та дати водіям відчуття повної впевненості на дорозі, зберігши їхній найцінніший ресурс — час», — зазначає Лена Артеменко, співзасновниця та Chief Product Officer GO TO-U.

Спільні спецпроєкти та активності стартують на цифрових майданчиках і в застосунках обох брендів уже до кінця серпня 2026 року.

Про компанії

Polis.ua — «Найтехнологічніший страховий агрегатор України» за версією Banker Awards 2025. Дозволяє миттєво порівнювати й оформлювати будь-які види страхування (ОСЦПВ, КАСКО, Зелена картка, туристичне страхування, медичне страхування, страхування житла, зброї та навіть захист домашніх улюбленців) від понад 20 топ-страховиків України в єдиному зручному застосунку.