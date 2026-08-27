"Справжній консерватизм говорить українською": у Києві підбили підсумки проєкту "Консервативна Платформа" та нагородили переможців конкурсу студентських есе

27 серпня 2026 року у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбулася пресконференція "Консерватизм проти імперії: чому Росія не є консервативною країною?". Захід пройшов у межах проєкту "Консервативна Платформа" – структури національного впливу та лобізму інтересів України в світі. Учасники підбили підсумки роботи проєкту, оголосили переможців всеукраїнського конкурсу студентських есе присвяченому деконструкції російської пропаганди про консервативні цінності та презентували брошуру "Релігія і національна безпека України в умовах війни".

Відкриваючи захід, голова правління ГО "Консервативна Платформа" Юрій Гончаренко наголосив, що образ Росії як "захисниці традиційних цінностей" є когнітивною зброєю, спрямованою на консервативні аудиторії країн-партнерів України: "Битва за Україну ведеться не лише на фронті, але й в ідейно-ціннісному вимірі, де ми повинні захищати і свідомість власного населення від впливу ворожої пропаганди, і боротися за підтримку нашої держави на міжнародній арені. Особливо гострою є ця боротьба в ідеологічній ніші консерватизму, який Кремль намагається узурпувати та, немов вовк в овечій шкурі, видати російський фашизм за захисника традиційних цінностей в планетарному масштабі. Слово "консерватизм" є територією, яку ми не маємо права віддати ворогу. Ми її повертаємо" – наголосив Юрій Гончаренко.

Керівник проєкту Валерій Майданюк наголосив, що "конкурс есе від "Консервативної Платформи" став кроком до відновлення популярності ідейної доктрини, яка стояла біля витоків української незалежності, впевнено завойовує міцні позиції в світі та є основою для збереження традиційних цінностей нації, особливо в часи війни. Більше того, з поміж десятків ідеологій, саме консерватизм називають ідеологією здорового глузду, що особливо важливо в епоху науки та технологій", – зазначив він.

На конкурс студентських есе "Чому Росія не є консервативною країною?" надійшло понад 20 робіт від студентів із десятка міст та закладів вищої освіти України. У молодіжному конкурсі взяли участь як старшокласники та студенти, так і молоді фахівці. Переможцями стали: Надія Мазурець (Рівненський державний гуманітарний університет) – 1 місце; Катерина Кованюк (Інститут гуманітарних і соціальних наук НУ "Львівська Політехніка") – 2 місце; Марія Панасюк (НУ "Острозька академія") – 3 місце.

Учасники конкурсу долучилися до заходу онлайн та представили головні аргументи своїх робіт. Їм вручено призи, зокрема книжки з особистим підписом керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Роботи оцінювало журі, до складу якого увійшли: Голова Правління ГО "Консервативна Платформа" Юрій Гончаренко, офіцер ЗСУ та голова Українського безпекового клубу Юрій Міндюк, кандидат політичних наук та керівник проєкту ГО "Консервативна Платформа" Валерій Майданюк, заступник декана факультету суспільних наук УКУ, старший викладач Школи права УКУ Максим Колиба та керівник програми "Етика-Політика-Економіка", завідувач кафедри політичних наук УКУ Юрій Підлісний.

"Учасники конкурсу продемонстрували високий рівень ерудованості, розуміння сутності консервативних цінностей та демократичного змісту цієї ідеології, науковий підхід, унікальність аргументації та тверду громадянську й патріотичну позицію", – відзначив Максим Колиба.

Учасникам також представили брошуру "Релігія і національна безпека України в умовах війни", присвячену ролі релігійного чинника в системі національної безпеки та протидії російському впливу. Збірник охоплює унікальні матеріали про використання російськими спецслужбами релігії як зброї проти України та Заходу, поширення російської пропаганди через систему світового православ’я і навіть через буддистські спільноти. Брошура буде використовуватися в міжнародній адвокаційній роботі проєкту.

Відеозапис пресконференції доступний на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна"





Довідково. "Консервативна Платформа" – проєкт національного впливу та лобізму інтересів України в світі. Мета проєкту – донесення до консервативних аудиторій світу правди про російську агресію та утвердження України як справжнього носія консервативних цінностей: віри, родини, громади, власності та національної ідентичності.

Контакт для ЗМІ: Юрій Гончаренко, голова правління ГО "Консервативна Платформа", тел. (063) 765-90-85, [email protected]