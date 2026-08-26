Ідентифіковано російського військового з угруповання Кадирова, причетного до зґвалтування на Херсонщині

За сприяння ГУР МО України слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України ідентифікували другого фігуранта у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на тимчасово окупованій території Херсонської області у березні 2024 року – “кадировця” адама бойсуєва.

Раніше підозру у цьому злочині вже оголосили воєнному злочинцю зі складу російської окупаційної армії мумаді маґомедову (позивний “Чорний”).

24 березня 2024 року орієнтовно о 22:00 в одному з поневолених сіл Херсонщини маґомедов та бойсуєв схопили неповнолітню на вулиці, затягнули до автомобіля “жигулі”, завдали дитині удару по обличчю, змусили проковтнути невідому таблетку та ґвалтували по черзі до 2 години ночі.

ГУР МО України публікує персональні дані воєнного злочинця:

• бойсуєв адам саідович [рос. бойсуев адам саидович], 04.09.1994 р.н. — уродженець села верхній наур надтеречного району чечні. Громадянин рф.

Військове звання — сержант, позивний — “хома”. Командир відділення третьої групи спеціального призначення другої роти спеціального призначення 78-го мотострілецького полку спеціального призначення “сєвєр-ахмат” (в/ч 77192).

Ґвалтівнику-”кадировцю” повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Його дії кваліфіковано як порушення статей 27 і 32 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, а також Додаткового протоколу I.

ГУР МО України нагадує: кожен кат буде встановлений – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин російський буде належна відплата.