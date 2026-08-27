Mars повідомила про рекордне скорочення викидів на тлі суттєвого зростання бізнесу

Згідно з останнім звітом про сталий розвиток, компанія Mars у 2025 році досягла найбільшого річного скорочення абсолютних викидів парникових газів за всю історію своїх вимірювань – на 6,4% по всьому ланцюгу створення вартості. Загалом з 2015 року компанія скоротила абсолютні викиди на 16,9%, водночас збільшивши масштаби бізнесу за цей же період приблизно на 75%.

У компанії кажуть, що фактором прогресу стала інтеграція екологічних цілей у бізнес-процеси. Показники сталого розвитку є частиною системи оцінки ефективності близько 1900 керівників вищої ланки, а співробітники отримують доступ до інструментів і даних, необхідних для врахування екологічних критеріїв у щоденних операційних рішеннях.

У 2025 році Mars також досягла науково обґрунтованої цілі зі скорочення викидів парникових газів Scope 1 та Scope 2 — тобто прямих викидів від власних операцій та опосередкованих викидів від споживаної енергії й тепла. Порівняно з базовим 2015 роком вони зменшилися на 42,6%.

Одним із регіонів, де компанія розширює кліматичні проєкти, стала Європа. Зокрема, у Польщі Mars разом з партнерами запустила програму регенеративного сільського господарства. Вона охоплює понад 5 450 гектарів та 24 фермерські господарства, які переходять на більш сталі методи виробництва. З них Mars підтримує вирощування пшениці за регенеративними практиками на 3 450 гектарах. Такі практики спрямовані на покращення стану ґрунтів, підтримку біорізноманіття та підвищення стійкості агровиробництва до кліматичних змін.

Ще один проєкт у Польщі стосується переходу на відновлювану енергетику. У межах програми Renewables Acceleration (RAcc) Mars уклала перший контракт із GoldenPeaks Capital на розвиток понад 100 сонячних проєктів у країні. Частка Mars у цих проєктах має забезпечувати близько 222 ГВт·год генерації чистої електроенергії щороку та сприяти переходу Польщі від вугільної до низьковуглецевої енергетики.

Сама програма RAcc передбачає розширення закупівель відновлюваної електроенергії за межі власних операцій компанії — на її ланцюг створення вартості. За оцінками Mars, до 2030 року цей підхід потенційно може скоротити викиди приблизно на 3 млн тонн CO₂, що відповідає близько 10% поточного вуглецевого сліду компанії.

Паралельно Mars розширює проєкти кліматично розумного сільського господарства в інших регіонах. Сьогодні портфель компанії налічує близько 77 таких проєктів у 26 країнах, що охоплюють 12 сільськогосподарських культур. Серед них — програми з підвищення стійкості арахісу до посухи та хвороб, а також поширення кліматично розумних практик у вирощуванні рису.

Окрім кліматичних показників, компанія звітує про прогрес у соціальному напрямі. У 2025 році через програми підтримки постачальників і виробників Mars охопила понад 885 тисяч людей по всьому світу. Серед них – понад 184 тисячі фермерів та понад 130 тисяч жінок, які отримали підтримку через ініціативи, спрямовані на підвищення доходів, розвиток економічних можливостей та зміцнення стійкості місцевих громад.

Ще одним напрямом роботи залишається покращення харчування. За підсумками року компанія сприяла постачанню 3,4 млрд здорових страв для своїх споживачів, зокрема 308 млн порцій клітковини та 342 млн порцій овочів.

Водночас у Mars визнають, що шлях до декарбонізації залишається складним. Значна частина викидів формується не у власних операціях компанії, а в розширеному ланцюгу постачання — від сільського господарства до логістики. Тому компанія працює з постачальниками та фермерами в різних країнах світу над впровадженням кліматично розумного сільського господарства та пошуком моделей, які дозволять зробити екологічні практики економічно вигідними для виробників.

У Mars підкреслюють важливість прозорого підходу до звітності. Щороку компанія проводить переоцінку базових показників викидів, враховуючи нові активи, зміни методологій та появу точніших даних. Такий підхід дозволяє більш реалістично оцінювати вплив бізнесу на довкілля та відстежувати фактичний прогрес.

«Наполеглива робота наших команд і партнерів у 2025 році демонструє, що сталий розвиток є невід’ємною частиною того, як ми плануємо, інвестуємо та ведемо бізнес. Досягнення масштабних результатів потребує співпраці між компаніями, постачальниками, урядами, громадськими організаціями та місцевими громадами. Ми й надалі зосереджуватимемося на тому, щоб перетворювати амбіції на вимірюваний прогрес у всьому нашому ланцюгу створення вартості», — зазначив головний директор зі сталого розвитку Mars Алістер Чайлд.

У компанії наголошують, що жоден бізнес не здатен самостійно трансформувати системи, які формувалися десятиліттями — від аграрного виробництва до енергетичної інфраструктури. Для масштабування кліматичних рішень необхідно, щоб вони були економічно доцільними для всіх учасників ринку, а зміни відбувалися через співпрацю між різними галузями та ланцюгами постачання.