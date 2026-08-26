Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю

Підсумки 53-го рейтингу банківських депозитів

Підсумки першого півріччя 2026 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи. І хоча консолідований прибуток після оподаткування банківської системи в першому півріччі 2026 року склав тільки 54,1 млрд грн, порівняно з майже 79,5 млрд грн за перше півріччя 2025 року, проте слід враховувати, що в 2026 році ставка податку на прибуток банків була збільшена до 50%, в той час як в 2025 році діяла ставка 25%. З консолідованого прибутку банківської системи близько 60% приходилось на прибуток державних банків, тоді як за підсумками 2025 року цей показник становив приблизно 50%. Зменшення прибутковості недержавної частини банківського сектору, ймовірно, було обумовлено насамперед підвищеним податком на прибуток для українських банків. Із 59 банків 11 завершили перше півріччя 2026 року зі збитком, тоді як за підсумками 2025 року тільки 7 банків були збитковими.

За 2025 рік частка непрацюючих кредитів (NPL) по кредитах в цілому по банківській системі знизилась з 30,29% до 13,92%, по кредитах банків з приватним капіталом — з 12,54% до 8,37%. За перше півріччя 2026 року частка NPL в цілому по системі впала до 12,45%, а частка NPL в банках з приватним капіталом знизилась до 7,74%. Покращення якості кредитних портфелів банків є вагомим позитивним фактором, що в майбутньому може забезпечити позитивну економічну динаміку Україні.

Зниження частки непрацюючих кредитів в цілому по банківській системі з 30,29% до 13,92% у 2025 році обумовлене списанням непрацюючих кредитів з балансу ПриватБанку, що певною мірою є технічною операцією. При цьому, продовження зниження частки NPL і в приватних банках в першому півріччі 2026 року явно вказує на реальне, хоча і не кардинальне, покращення ситуації на кредитному ринку.

Впродовж 2025 року консолідоване значення розміру регулятивного капіталу по банківській системі збільшилось на 8,16% до 290,75 млрд грн, а середнє значення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Нрк) знизилось з 17,35% до 16,37%. За перше півріччя 2026 року консолідоване значення розміру регулятивного капіталу виросло до 347 млрд грн, а Нрк збільшилось з 16,37% до 17,63%. Загальна тенденція пов’язана зі зростанням пасивів банків на фоні зростання кредитування. Негативний вплив на забезпеченість капіталом банківського сектору продовжував відігравати підвищений податок на прибуток банків. За 2025 року банки сплатили 84,82 млрд грн податку на прибуток, а за перше півріччя 2026 року їх витрати на податок на прибуток склали 54,50 млрд грн, що продовжує негативно, але не критично, впливати на зміну достатності капіталу банків.

Українські банки були дуже добре забезпечені ліквідністю. Суттєвих порушень нормативів ліквідності банків-учасників рейтингу впродовж 2025 року не фіксувалось. В першому півріччі 2026 року ситуація була аналогічною. Рівень вкладень в короткострокові депозитні сертифікати НБУ в першому півріччі 2026 року коливався від 334 до 653 млрд грн, а сукупні вкладення банків в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) станом на 01.01.2026 року складали 931,7 млрд грн, а станом на 01.07.2026 —збільшились до 913,8 млрд грн.

Продовжував зростати і кредитний портфель банків: за 2025 рік чисті кредити банків зросли до 1,08 трлн грн, а за перше півріччя 2026 року — до 1,22 трлн грн. Зростання чистої кредитної заборгованості відбувалось під тиском інфляції і великих процентних ставок за кредитами. Втім, зниження рівня NPL та прибуткова робота більшості банків вказували на те, що на кредитному ринку системних проблем було обмаль, а банки були готові збільшувати обсяги кредитування і мали певний запас міцності у випадку реалізації негативних сценаріїв в економіці.

Від початку повномасштабного вторгнення кошти клієнтів банків зросли з 1,5 трлн грн до 3,34 трлн грн станом на 01.07.2026. За цей же період частка валютних депозитів в українських банках поступово знизилась з 35,98% до 30,25%. Однією з причин зниження частки коштів в інвалюті в українських банках є низькі ставки за депозитами в іноземній валюті у порівнянні зі ставками в гривні. Низька частка валютних депозитів в українських банках спостерігалась на фоні значних обсягів нагромаджень готівкової валюти на руках у населення України.

Головною проблемою банківської системи залишалась доволі висока частка коштів на вимогу в загальній ресурсній базі банків. За час війни така частка збільшилась з 68,3% до 72,06%. Структура ресурсної бази банків не сприяла відновленню довгострокового кредитування, але цілком відповідала попиту населення і бізнесу на банківські послуги під час війни.

ТОП-10 банків з найпривабливішими (надійними) депозитами за підсумками 1 півріччя 2026 року:

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" АТ "ПРАВЕКС БАНК" АТ "КРЕДОБАНК" АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" АТ "АБ "РАДАБАНК" АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" АБ "УКРГАЗБАНК" АТ "ОЩАДБАНК"

ТОП-3 лідерів рейтингу

ТОП-3 рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками першого півріччя 2026 року складався з українських банків з іноземним капіталом та з банків з державною часткою. Рейтинг депозитів знову очолив АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК". Банк завершив перше півріччя 2026 року з прибутком після оподаткування 1,525 млрд грн, витративши на податок на прибуток 1,527 млрд грн. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" мав гарний запас регулятивного капіталу та ліквідності. Станом на початок третього кварталу 2026 року норматив достатності регулятивного капіталу банку дорівнював 23,35%, а коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами — 559,43%.

Другу сходинку рейтингу зайняв державний АТ КБ "ПриватБанк". Банк завершив перше півріччя 2026 року з прибутком 24,558 млрд грн та витратив на податок на прибуток 24,913 млрд грн. Станом на 01.07.2026 року АТ КБ "ПриватБанк" мав регулятивний капітал в розмірі 68,192 млрд грн та підтримував достатність регулятивного капіталу на рівні 13,09%. Банк був добре забезпечений ліквідністю: станом на 01.07.2026 LCRвв становив 257,55%, LCRів — 234,37%, NSFR — 135,71%.

Третю сходинку в рейтингу посів АТ "Райффайзен Банк", який завершив перше півріччя 2026 року з прибутком 3,566 млрд грн та витратив на податок на прибуток 2,729 млрд грн. Банк підтримував прийнятний запас достатності регулятивного капіталу та істотний запас за коефіцієнтами ліквідності.

Інші лідери ТОП-10

Також до ТОП-10 банків рейтингу надійності депозитів увійшли такі банки, як: АТ "КРЕДОБАНК", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК", державні АБ "УКРГАЗБАНК" і АТ "Ощадбанк", та інші.

АТ "КРЕДОБАНК" завершив перше півріччя 2026 року з прибутком 0,478 млрд грн. Банк мав достатність регулятивного капіталу на рівні 27,65% та нормативи ліквідності, які в рази перевищували граничні значення, встановленні НБУ.

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" за підсумками першого півріччя 2026 року отримав прибуток після оподаткування 29,763 млн грн, витрати Банку на податок на прибуток склали 31,350 млн грн. Станом на 01.07.2026 року регулятивний капітал Банку становив 2,021 млрд грн, а норматив достатності регулятивного капіталу зріс за другий квартал до 14,86% при нормативному значенні не менше 10,00%. За перше півріччя 2026 року Банку вдалось як збільшити регулятивний капітал, так і покращити норматив достатності регулятивного капіталу. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" мав гарний запас ліквідності: на 01.07.2026 року норматив покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) склав 177,35%, а в іноземній валюті (LCRів) — 134,61%. Станом на початок третього кварталу 2026 року клієнти довірили Банку 22,066 млрд грн. Заборгованість за кредитами клієнтів АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" на 01.07.2026 року склала 10,261 млрд грн, а вкладення Банку в ОВДП оцінювались в сумі 6,975 млрд грн.

АТ "АБ "РАДАБАНК" стабільно входить до лідерів рейтингу надійності депозитів. За 2025 рік прибуток Банку склав 226,966 млн грн, а за перше півріччя 2026 року — 36,998 млн грн. Станом на початок третього кварталу 2026 року АТ "АБ "РАДАБАНК" мав високий регулятивний капітал на рівні 819,363 млн грн при нормативі не менше 200 млн грн. Крім того, Банк із запасом дотримувався нормативу достатності регулятивного капіталу (Нрк): на рівні 13,54% при нормативному значенні Нрк не менше 10,00%. Також Банк був добре забезпечений ліквідністю: коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) на 01.07.2026 року складав 254,24%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 231,78%. АТ "АБ "РАДАБАНК" впродовж 2025 року та першого півріччя 2026 року демонстрував дуже динамічний розвиток: станом на 01.07.2026 року населення та бізнес довірили Банку коштів на 15,747 млрд грн.

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" впевнено увійшов в ТОП-10 рейтингу. За перше півріччя 2026 року активи банку збільшилися на 17,19% до 6,495 млрд грн, при чому 65,73% активів були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику — грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП і казначейськими облігаціями США. Банк підтримував достатній запас нормативу регулятивного капіталу, який станом на 01.07.2026 року складав 476,761 млн грн, а норматив достатності регулятивного капіталу було зафіксовано на рівні 15,84%. Також АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю: на 01.07.2026 року норматив покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) склав 353,58%, в іноземній валюті (LCRів) — 170,31%, а норматив довгострокової ліквідності (NFSR) — 218,20%. На початок третього кварталу 2026 року клієнти довірили АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" 5,366 млрд грн.

Найоптимальніші депозитні програми під час війни

В рамках п’ятдесят третього рейтингу привабливості (надійності) банківських депозитів агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення. Під час війни ліквідність банківських депозитів при збереженні відносно високої дохідності набуває особливого значення. Агентство вивчило депозитні, карткові та ощадні програми для населення всіх 50 банків, які приймали участь у рейтингу, та визначило лідерів рейтингу за двома категоріями депозитних продуктів.

1. Серед класичних депозитних продуктів вчетверте кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит "Новий сезон" від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". В рамках депозитної програми вкладникам пропонується дохідність до 17% річних. На думку Агентства, депозитна програма "Новий сезон" станом на другу половину серпня 2026 року була найоптимальнішою на українському ринку.

2. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма RADAbox від АТ "АБ "РАДАБАНК. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт Банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку.

3. Серед банків, які пропонують клієнтам картки з підвищеним рівнем процентних ставок, безумовним лідером рейтингу стала картка "Мрія+" від АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК", яка передбачає нарахування до 7% на звичайний залишок на картці. Умови програми також передбачають: безкоштовне відкриття та обслуговування картки, безкоштовне поповнення та безготівкові оплати, безкоштовне зняття в усіх банкоматах України.

В цілому, станом на початок третього кварталу 2026 року кошти клієнтів банків в банківській системі України збільшились до 3,337 трлн грн, при чому станом на 01.07.2026 року кошти фізичних осіб в українських банках сягнули 1,528 трлн грн. За спостереженнями агентства, банки продовжували переглядати свої депозитні та ощадні програми часто в бік корекції ставок. Виявлена тенденція стосувалась вкладів в національній валюті. Агентство позитивно оцінює здатність українських банків збільшувати обсяги залучених коштів населення в національній валюті під час війни навіть в умовах повільного ослаблення гривні. Важливо, що не дивлячись на поступове збільшення депозитних ставок, діяльність більшості банків залишалась прибутковою.

Авторизоване рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна)

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