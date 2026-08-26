Українським постачальникам міжнародних корпорацій потрібна прозора бізнес-ідентифікація — D&B

Українські компанії, які прагнуть стати постачальниками міжнародних корпорацій, стикаються з формалізованими процедурами supplier onboarding. Великому замовнику недостатньо отримати комерційну пропозицію - він повинен однозначно ідентифікувати юридичну особу, перевірити її власників, банківські реквізити, країну реєстрації та базові ризики.

Через це прозора бізнес-ідентифікація стає одним з практичних бар'єрів для виходу українських постачальників у глобальні ланцюги закупівель. Компанія може відповідати технічним вимогам, але втрачати час через розбіжності у назві, адресі, реєстраційних даних або міжнародному профілі.

«Постачальник великої корпорації має бути не лише конкурентним, а й легко перевірюваним. Закупівельник повинен швидко зрозуміти, яка саме юридична особа стоїть за пропозицією, хто її контролює і чи збігаються дані в різних системах. Для українського бізнесу це один з елементів професійної підготовки до роботи з глобальними клієнтами», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

Перед реєстрацією у системі постачальника компанії варто перевірити офіційну англомовну назву, юридичну адресу, відомості про керівника та власників, контактні дані, банківську інформацію і міжнародні ідентифікатори. Якщо D-U-N-S Number уже присвоєний, слід переконатися, що пов'язаний з ним профіль актуальний.

Для міжнародної корпорації така стандартизація зменшує ризик дублювання постачальників, шахрайства, помилкових платежів і санкційних порушень. Для української компанії - прискорює проходження внутрішніх процедур замовника.

Dun & Bradstreet працює з глобальною системою бізнес-ідентифікації та корпоративних даних, які використовуються у процесах supplier management, due diligence і procurement. В Україні відповідні сервіси та підтримку надає D&B - «Інтерфакс-Україна».

Для українських виробників, ІТ-компаній, інженерних підприємств та постачальників послуг прозорий бізнес-профіль може стати одним з базових інструментів інтеграції у закупівельні ланцюги міжнародних груп.

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого почалася у 1841 році. D&B працює з даними про компанії у світі та надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та управління ланцюгами постачання.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B - «Інтерфакс-Україна» надає українським компаніям доступ до міжнародних бізнес-даних, допомагає перевіряти іноземних контрагентів та працювати з інструментами D&B.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua, електронною поштою – [email protected] або за телефоном +38 (044) 270-65-74.