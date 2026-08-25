UKRNAFTA зібрала 11 мільйонів гривень на наземні роботизовані комплекси для Третього армійського корпусу

Це половина від нашої спільної мети - 22 мільйони гривень, що допоможуть придбати наземні дрони, які виконують бойові завдання та рятують життя людей.

Ось як виглядає екватор збору для легендарної Трійки:

* 83,16% - заправки А-95 Energy;

* 11,45% - гарячі напої;

* 3,63% – хот-доги;

* 0,71% – бургери та пончики;

* 1,05% – наліпки й автовізитівки.

Попереду - ще половина шляху, ще 11 мільйонів, що підтримують захисників!

Чекаємо на вас на UKRNAFTA!

Гривня з кожного літра A-95 Energy, кожного гарячого напою, хот-дога, бургера та пончика, а, також, кошти з наліпок та автовізитівок будуть спрямовані на НРК, що дозволяють виконувати небезпечні завдання без прямого ризику для життя військових.

Тримаємо ритм допомоги з UKRNAFTA!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.