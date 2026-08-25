UGB посилює роботу з проблемними активами: за три з половиною роки врегульовано 8,4 млрд грн

За 2023 - перше півріччя 2026 року UGB врегулював проблемну заборгованість та інші непрацюючі активи на загальну суму 8,4 млрд грн - це 67% від їх обсягу на початок 2023 року.

Для державного банку робота з проблемною заборгованістю - це не лише питання якості кредитного портфеля. Повернуті кошти знову стають ресурсом, який може працювати на кредитування українського бізнесу, енергетики, критичної інфраструктури та проєктів відновлення.

UGB системно використовує передбачені законодавством механізми врегулювання проблемної заборгованості: реструктуризацію, судове та позасудове стягнення, реалізацію заставного майна, продаж прав вимоги, відкриті конкурентні торги та суброгацію. Для кожного проблемного активу Банк шукає найбільш ефективний законний механізм, який дозволяє максимально повернути кошти та захистити права кредитора.

Одним із найбільших прикладів такої роботи став кейс ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД": у травні 2026 року UGB забезпечив повернення понад 1,14 млрд грн проблемної заборгованості компанії. Врегулювання відбулося із застосуванням механізму суброгації: після виконання зобов'язання майновим поручителем до нього перейшли відповідні права кредитора.

Важливо, що результат такого врегулювання отримує не лише Банк, а й безпосередньо держава. Операція із застосуванням механізму суброгації сформувала для UGB суттєвий фінансовий результат, який оподатковується за встановленою для банків підвищеною ставкою податку на прибуток.

Таким чином, повернення великого проблемного активу має подвійний ефект для держави: кошти повертаються державному банку та можуть знову працювати на економіку, а частина отриманого фінансового результату безпосередньо надходить до державного бюджету у вигляді податків.

"Проблемний актив не повинен роками залишатися просто цифрою на балансі. Наше завдання - використовувати всі передбачені законом інструменти, щоб повертати ці кошти. Для державного банку це особливо важливо: повернутий ресурс може знову працювати на економіку, а отриманий фінансовий результат - створювати додаткові надходження до бюджету", - зазначив Олександр Рогачов, директор департаменту економічного врегулювання непрацюючих активів UGB.

Кейс "Євроенерготрейду" - частина ширшої системної роботи Банку. Серед інших значних результатів - нормалізація кредиту ТОВ "Югтранстермінал" із боргом 35 млн дол. та реструктуризація заборгованості ТОВ "Нібулон" із боргом 45 млн дол.

Паралельно UGB продовжує роботу з правами вимоги, заставним майном та іншими активами, зокрема через відкриті конкурентні процедури. Такий підхід дозволяє не накопичувати проблемні активи на балансі, а системно працювати над їх врегулюванням та підвищенням якості активів Банку.

Ця робота відбувається на тлі зміцнення фінансової позиції UGB. За підсумками II кварталу 2026 року прибуток Банку до оподаткування становив майже 2 млрд грн, а власний капітал на кінець першого півріччя - 21,71 млрд грн.

Для UGB професійне управління проблемними активами - це частина системної роботи з підвищення якості активів та ефективності управління державним капіталом.

Повернення проблемної заборгованості - це не просто очищення балансу. Це повернення державного ресурсу у фінансовий обіг, податкові надходження до бюджету та кошти, які можуть знову працювати на українську економіку.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "УКРГАЗБАНК". Ліцензія НБУ №123 від

21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №183.