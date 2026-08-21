14 днів, 14 дій: Strichka запускає глобальну кампанію "Мирне небо – спільна відповідальність" до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності України цифрова платформа та спільнота українців, що діють за кордоном, Strichka оголошує про старт нової кампанії «Мирне небо – спільна відповідальність». Акція триватиме з 19 серпня до 1 вересня та має на меті об'єднати українців у різних країнах світу задля спільної дії.

Головний меседж ініціативи: захист українського неба є невід'ємною частиною безпеки всього демократичного світу.

Кампанія поєднує офлайн-події та інтерактивну цифрову механіку в застосунку Strichka. Протягом 14 днів організатори пропонують учасникам виконати 14 конкретних дій на користь України – по одному простому, але важливому завданню (квесту) щодня.

Від підтримки — до реальних дій

«Мирне небо – спільна відповідальність» – це не просто гасло, це заклик до щоденної роботи. Завдання у застосунку спрямовані на посилення голосу України у світі, інформаційну адвокацію та, що найважливіше, підтримку ініціатив українських громадських організацій на місцях.

«Наша незалежність сьогодні виборюється страшною ціною. І кожен українець, де б він не знаходився, має бути частиною цієї боротьби, – зазначає Оксана Гусак, виконавча директорка платформи Strichka. – Публічні заходи, будь-то онлайн чи офлайн, допомагають розповідати міжнародній аудиторії правду, привертати увагу до актуальних потреб і наочно показувати, чому Україні життєво важливо мати сучасні засоби захисту. Великі зміни починаються з маленького кроку. Тому ми закликаємо перетворювати свою підтримку на конкретну дію кожного дня».

Спеціально до кампанії команда Strichka розробила серію візуальних матеріалів та плакатів. В основі концепції – синя смуга українського прапора як символ неба, яке продовжується над країною-партнером. Ідея проста: небо має бути мирним для всіх. Але сьогодні, поки над європейськими містами спокійно літають пасажирські літаки, українське небо щодня розривають російські ракети й дрони. Небо не має кордонів, як і загроза з боку Росії. Тому зробити його мирним – наша спільна відповідальність.

Для кожної країни, що бере участь в акції, створено оригінальні дизайни плакатів, адаптовані під місцевий контекст, які можна використовувати як онлайн, так і під час офлайн заходів.

Офлайн-заходи: світ об'єднується заради України

Уже цими днями українські громади та друзі України вийдуть на вулиці міст в різних країнах, щоб нагадати світові про війну, яка триває. Зокрема:

У Любляні, Словенія 23 серпня відбудеться мітинг і хода до 35-ої річниці Незалежності Україна. Організатором виступає Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom.

23 серпня відбудеться мітинг і хода до 35-ої річниці Незалежності Україна. Організатором виступає Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom. У Гамбурзі, Німеччина у День Незалежності Україна ГО Vilni de UA та Спілка українських ветеранів та родин у Німеччині організовують ходу, мітинг і концертну програму на одній з центральних площ міста.

у День Незалежності Україна ГО Vilni de UA та Спілка українських ветеранів та родин у Німеччині організовують ходу, мітинг і концертну програму на одній з центральних площ міста. У місті Кобленц, Німеччина 24 серпня 2026 року пройде святкова хода. Ukrainian Community Koblenz e.V. вже п’ятий рік поспіль запрошує українців, друзів України та всіх небайдужих разом відзначити День Незалежності України.

24 серпня 2026 року пройде святкова хода. Ukrainian Community Koblenz e.V. вже п’ятий рік поспіль запрошує українців, друзів України та всіх небайдужих разом відзначити День Незалежності України. У місті Плзень, Чехія 23 серпня відбудеться День української культури з виступами українських співаків та музикантів, майстер-класами для дітей та дорослих, коштуванням традиційної української кухні, а також зустрічами, новими знайомствами та культурним діалогом між українцями й чехами. Організатори події: Společně v Evropě, Plzeňské náplavky і Все про Чехію.

Як долучитися до кампанії та отримати нагороду:

Strichka перетворює підтримку на дію та винагороджує найактивніших. Кожен, хто пройде всю стрічку завдань, отримає гарантований подарунок.

Завантажте застосунок Strichka для Android або iOS .

застосунок Strichka для або . Виконуйте завдання . Перший квест уже доступний – «Пошир анонс». Зробіть репост у сторіс та запросіть друзів до кампанії, щоб надати їй максимального розголосу.

. Перший квест уже доступний – «Пошир анонс». Зробіть репост у сторіс та запросіть друзів до кампанії, щоб надати їй максимального розголосу. Пройдіть всі 14 кроків з 19 серпня до 1 вересня та гарантовано отримайте ексклюзивний подарунок : срібну брошку ручної роботи «Тризуб Ярослава».

: срібну брошку ручної роботи «Тризуб Ярослава». Накопичуйте бали та обмінюй їх на інші винагороди у магазині Strichka.

Незалежність – це не лише свято, це наша щоденна дія. Святкуй реальними кроками на користь України, а Strichka віддячить тобі за небайдужість!

Мирне небо – наша спільна відповідальність.

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