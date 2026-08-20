D&B для українських експортерів: як підвищити довіру іноземних покупців

Міжнародна бізнес-репутація формується не лише через маркетинг. Іноземні банки, дистриб'ютори, торговельні мережі та корпоративні закупівельники можуть використовувати зовнішні бізнес-бази для перевірки постачальника. Якщо дані про українську компанію неповні, суперечливі або застарілі, це може створити додаткові питання ще до початку переговорів.

«Експортер має дивитися на себе очима покупця. Для української компанії може бути очевидно, що вона реально працює, має виробництво, команду і клієнтів. Для партнера за кордоном це потрібно підтвердити даними. Прозорий міжнародний бізнес-профіль знижує інформаційний бар'єр і допомагає швидше перейти від знайомства до контракту», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

Доцільно перевірити, як у міжнародних джерелах відображаються юридична назва, адреса, керівництво, структура власності, галузева класифікація та інші базові характеристики компанії. Особливу увагу варто приділяти узгодженості англомовної назви в договорах, на сайті, у банківських документах і міжнародних базах.

Для експортера це важливо не лише під час першої угоди. Профіль компанії може використовуватися під час встановлення кредитного ліміту, страхування торговельного ризику, відкриття рахунку, підключення до закупівельної платформи або оцінки постачальника великим корпоративним клієнтом.

Dun & Bradstreet надає міжнародним компаніям інструменти для ідентифікації та аналізу бізнесу. Через D&B - «Інтерфакс-Україна» українські підприємства можуть працювати з міжнародними бізнес-даними та перевіряти, як їхні корпоративні відомості виглядають для потенційних партнерів за кордоном.

Прозорість не замінює конкурентну ціну або якість товару, але вона зменшує невизначеність для покупця. На ринку, де постачальники конкурують не лише продуктом, а й надійністю, це стає окремою складовою експортної конкурентоспроможності.

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого почалася у 1841 році. D&B працює з даними про компанії у світі та надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та управління ланцюгами постачання.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B - «Інтерфакс-Україна» надає українським компаніям доступ до міжнародних бізнес-даних, допомагає перевіряти іноземних контрагентів та працювати з інструментами D&B.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua, електронною поштою – [email protected] або за телефоном +38 (044) 270-65-74.