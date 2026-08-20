Експерти оцінили вплив української далекобійної зброї на хід війни

В Україні відбулося експертне обговорення наслідків застосування далекобійних засобів ураження для військової логістики, економіки та політичних рішень російської федерації, повідомляє "Вечірній Київ".

Як зазначалося, українські безпілотники вже долали відстані понад 2 тис. км, а держава впроваджує системи з дальністю понад 3 тис. км. За даними, оприлюдненими у липні, від початку року Україна виконала понад тисячу вогневих завдань по нафтових об’єктах, критичних військових виробництвах і системно важливій логістиці противника.

Експерти наголосили, що удари по глибокому тилу рф змушують її відновлювати пошкоджену інфраструктуру, перекидати сили протиповітряної оборони та перебудовувати логістику, що створює накопичувальний стратегічний ефект.

Директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун підкреслив, що наслідки атак варто оцінювати як системну кампанію, яка поєднується з санкціями, дефіцитом технологій та зростанням витрат на захист тисячі об’єктів.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що удари впливають на економічні умови ведення війни, руйнуючи класичну російську парадигму розміщення стратегічних об’єктів.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко наголосив, що зростання вартості війни для рф може стати чинником політичних рішень щодо її завершення.

Керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак підкреслив, що системні удари України створюють для Кремля не лише військові та економічні, а й внутрішньополітичні виклики.

Окрему увагу експерти приділили поєднанню стратегій ударів по тилових і морських логістичних об’єктах, а також впливу атак на енергетичну інфраструктуру, що може позначатися на здатності рф генерувати ресурси для продовження агресії.