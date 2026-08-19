Урбаністичний фестиваль September Fest 2026 відбудеться у Києві 18-19 вересня

Урбаністичний фестиваль September Fest 2026, присвячений розвитку міст, сучасній архітектурі, девелопменту, дизайну, культурі та якості міського життя, відбудеться 18-19 вересня у Києві на території A-STATION біля станції метро "Арсенальна".

Фестиваль триватиме два дні - з 11:00 до 21:00. Центральний вхід на територію заходу буде організовано через Микільські ворота.

За даними організаторів, протягом двох днів September Fest планують відвідати близько 10 тис. осіб, а у професійній програмі заявлено понад 150 спікерів.

До участі запрошені представники центральної та місцевої влади, мери українських міст, головні архітектори, девелопери, інвестиційні фонди, архітектурні бюро, дизайнери, міжнародні експерти та представники профільних медіа.

Одним із ключових напрямів фестивалю стане обговорення відновлення українських міст та інфраструктури, розвитку сучасного міського середовища, залучення інвестицій у девелоперські та інфраструктурні проєкти, а також нових підходів до архітектури та міського планування.

Окремою частиною September Fest стане VIP-програма, розрахована на представників державної та міської влади, мерів, керівників девелоперських компаній, СЕО, інвесторів та інших учасників професійного ринку.

Вартість квитка до VIP-зони становить EUR250 на один день та EUR500 на два дні.

Для базового відвідування фестивалю передбачено безкоштовну реєстрацію. Квиток можна отримати на сайті September Fest: www.ubc-ua.info/september-fest.

Організатором September Fest 2026 виступає DMNTR, генеральним партнером - A Development.

Дата: 18-19 вересня 2026 року

Час: 11:00-21:00

Місце: A-STATION, Київ, метро "Арсенальна", центральний вхід - Микільські ворота

Очікувана аудиторія: близько 10 тис. відвідувачів

Спікери: понад 150

Базове відвідування: безкоштовна реєстрація

VIP-квиток: EUR250 - один день, EUR500 - два дні

Додаткова інформація:

тел. 044 461 91 28, 077 777 25 47

Організатор - DMNTR.

Генеральний партнер - A Development.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер