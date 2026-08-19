Бізнес-верифікація як умова участі у відновленні України – поради від експертів

Масштабне відновлення України означатиме значне зростання кількості міжнародних контрактів, тендерів, субпідрядів та спільних проєктів за участю держави, міжнародних фінансових організацій, донорів і приватного капіталу. Для українських компаній доступ до таких проєктів дедалі більше залежатиме від здатності швидко підтвердити власну юридичну та ділову прозорість.

Міжнародні замовники перевіряють потенційних підрядників до укладення договору: юридичний статус, власників і бенефіціарів, корпоративні зв'язки, історію діяльності, фінансовий стан, санкційні та комплаєнс-ризики. Тому бізнес-верифікація фактично стає частиною інфраструктури майбутнього відновлення.

«Українським компаніям важливо готуватися до проєктів відновлення не тоді, коли вже оголошено конкретний тендер. Міжнародний партнер спочатку дивиться, чи можна швидко ідентифікувати компанію, зрозуміти її структуру власності та оцінити ризики. Чим прозоріший бізнес-профіль, тим менше часу займає due diligence і тим вищою є готовність компанії до міжнародної співпраці», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-«Інтерфакс-Україна», кандидат економічних наук Максим Уракін.

Для малого і середнього бізнесу це особливо важливо. Українська компанія може мати сильну виробничу компетенцію, але втрачати можливості через неповні або неузгоджені корпоративні дані, відсутність англомовної інформації, застарілі відомості про керівництво чи непрозору структуру власності.

Підготовка до міжнародної верифікації включає перевірку власних реєстраційних даних, актуалізацію контактів, опис видів діяльності, підтвердження структури власності, аналіз фінансової звітності та розуміння того, які ризикові сигнали може побачити іноземний замовник або банк.

D&B використовує стандартизовані міжнародні бізнес-дані для ідентифікації юридичних осіб та побудови корпоративних профілів. Такі дані застосовуються компаніями, банками та закупівельними структурами у процесах KYC, due diligence, supplier onboarding і risk management.

Для України формування культури корпоративної прозорості може стати одним з практичних факторів залучення приватного капіталу та інтеграції українських постачальників у міжнародні проєкти відновлення.

Dun & Bradstreet - міжнародний постачальник бізнес-даних та аналітичних рішень, історія якого почалася у 1841 році. D&B працює з даними про компанії у світі та надає інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та управління ланцюгами постачання.

Офіційним представником Dun & Bradstreet в Україні є інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Спеціалізований підрозділ D&B - «Інтерфакс-Україна» надає українським компаніям доступ до міжнародних бізнес-даних, допомагає перевіряти іноземних контрагентів та працювати з інструментами D&B.

Звернутися з питання можна через спеціалізований ресурс D&B — dnb.ua, електронною поштою – [email protected] або за телефоном +38 (044) 270-65-74.