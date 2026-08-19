Поліція і ГУР ідентифікували окупанта, який наказав розстріляти жителя Бучі Ігоря Городецького

Головне слідче управління Національної поліції України 14 серпня 2026 року повідомило про підозру російському окупанту, який у 2022 році наказав розстріляти цивільного жителя Бучі Ігоря Городецького. Злочинця ідентифікували за сприяння аналітиків Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє проєкт "Книга катів українського народу".

Що відомо про злочинця

Плюснін Євгеній Володимирович (04 грудня 1978 року народження) — уродженець селища Пісочне Вохомського району Костромської області, рф. На момент скоєння злочину — військовослужбовець 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ зс рф (військова частина № 74268). Обіймав посаду командира 5-ї роти 2-ї батальйонно-тактичної групи. Військове звання — капітан.

У період із 27 лютого до 30 березня 2022 року перебував на території міста Буча Київської області, де його підрозділ утримував вулицю Каденюка та прилеглі до неї вулиці.

Обставини злочину

5 березня 2022 року близько 7:30 троє російських військових поблизу будинку на вулиці Яблунській у Бучі затримали місцевого жителя. Серед них був сержант Володимир Борзунов, ще двоє військових на цей час не встановлені.

Чоловік був цивільним: не мав зброї, не брав участі в бойових діях і не становив жодної загрози для російських військових.

Військові відвели його до свого командира — капітана Плюсніна, який наказав убити затриманого. У період приблизно з 7:30 до 10:00 один із підлеглих Плюсніна вивів чоловіка з території домоволодіння та відвів його до будинку № 47-А на вулиці Леоніда Каденюка. Там російський військовий виконав наказ командира — щонайменше вісім разів вистрілив у цивільного з автомата. Чоловік загинув на місці, а його тіло пізніше знайшли у братській могилі.

Підозра

Плюснін підозрюється у відданні наказу на порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством цивільної особи (ч. 2 ст. 438 КК України).

Відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, умисне вбивство цивільної особи в межах збройного конфлікту є воєнним злочином.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022112320000037 від 27.02.2022.