"Кубок шахових зірок" у Львові встановив історичний рекорд

16–17 серпня 2026 року у Львові відбувся 2-й етап всеукраїнського турніру "Кубок шахових зірок". Це масштабне змагання, аналогів якому за географією та масовістю в Україні ще не було.

"Кубок шахових зірок" складається відразу з 6-ти етапів – 5 відбіркових (Дніпро, Львів, Чернівці, Луцьк, Рівне) і фінал (Київ). У програмі кожного етапу по чотири змагання – блискавичні та швидкі шахи (бліц і рапід) у двох секціях – відкритій (для чоловіків і жінок) та жіночій.

Уже 1-й етап у Дніпрі (12–13 липня), в якому грали понад 200 учасників, засвідчив, що, незважаючи на складні часи, "Кубок шахових зірок" має стати грандіозною шаховою подією.

2-й етап у Львові підтвердив ці сподівання, зібравши знову понад 200 учасників, але серед них – 10 гросмейстерів! Такого сильного складу на всеукраїнських змаганнях давно не було. Але вражає не лише кількість та якість гравців, а й рекордне досягнення організаторів – уперше в історії українських шахів одразу 30 (!) партій лідерів турніру транслювалися онлайн у мережі інтернет на популярних ресурсах Lichess.org та Chess.com. Крім того найважливіші та найцікавіші поєдинки наживо коментував відомий відеоблогер і тренер – міжнародний гросмейстер Михайло Олексієнко.

Старання організаторів не виявилися марними – змагання проходили дуже цікаво: було що показувати і про що розказувати.

Мартин Кравців з головними призами Кубку шахових зірок

В обох відкритих турнірах переміг відомий львівський гросмейстер і тренер Мартин Кравців, що й не дивно, адже він – справжній експерт у грі зі скороченим контролем часу: на сьогодні входить до світового топ-30 у бліці та топ-50 у рапіді.

Втім, якщо у бліці перемога Кравціва була дуже впевненою (він виграв 8 партій, підписав 3 нічиї й на очко випередив найближчих переслідувачів, котрих виявилося одразу семеро!), то в рапіді львів’янин поділив 1–3 місця й лише за додатковим коефіцієнтом став першим.



Людмила Іваницька

У жінок переможницями стали юні шахістки: у бліці – 18-річна Людмила Іваницька з Івано-Франківська, в рапіді – 17-річна Божена Піддубна з Києва.



Божена Піддубна

Загалом в усіх турнірах виступало багато перспективних дівчат та хлопців, які показали хороші результати і дали бій досвідчений гравцям. Тож великах увага Федерації шахів України до змагань та підготовки дітей і молоді уже починає приносити плоди.

"Кубок шахових зірок"

2-й етап. 16-17 серпня. Львів

Бліц (11 турів)

Відкритий турнір (166 учасників)

1. Мартин Кравців – 9,5

2. Михайло Бродський – 8,5

3. Володимир Ветошко – 8,5…

Жінки (37 учасниць)

1. Людмила Іваницька – 9,5

2. Вікторія Здор – 8,5

3. Соломія Світенко – 8…

Рапід (9 турів)

Відкритий турнір (159 учасників)

1. Мартин Кравців – 7,5

2. Ігор Випханюк – 7,5

3. Богдан Полуліх – 7,5…

Жінки (41 учасниця)

1. Божена Піддубна – 8,5

2. Людмила Іваницька – 7,5

3. Євгенія Долуханова – 6,5…

Організатори та спонсори

Головний організатор: Федерація шахів України

Організатор 2-го етапу: КЗ ДЮСШ Дебют

Генеральний партнер: група компаній Star Brands

За спонсорської підтримки торгових марок, що обирають мільйони українців: Flint, Chipster`s, La Pasta Protein+, Сан Санич.

Додаткові матеріали

Сторінка "Кубку шахових зірок" на сайті Федерації шахів України.