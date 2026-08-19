Briarcliff придбала права на показ фільму "Попіл і олівці" Афінеєвського у Північній Америці

Briarcliff придбала права на показ у Північній Америці документального фільму "Попіл і олівці" про Україну від номінанта на "Оскар" Євгена Афінеєвського.

Фільм розповідає історії семи дітей, життя яких кардинально змінилося через триваючу війну в Україні. Прем’єра стрічки у США запланована на 20 листопада – у Всесвітній день захисту дітей.

Євген Афінеєвський — режисер, продюсер, актор, сценарист, президент компанії New Generation Films, який народився у Санкт-Петербурзі в українській родині та згодом емігрував до Ізраїлю, а пізніше до США. Він здобув міжнародне визнання завдяки своїм документальним роботам, що порушують гострі соціальні та гуманітарні теми. Його фільм "Winter on Fire: Боротьба України за свободу" (2015) був номінований на "Оскар" і отримав премію TIFF People’s Choice Award. Серед інших його робіт — "Cries from Syria" (2017), "Francesco" (2020) та "Freedom on Fire" (2022), які демонстрували його послідовний інтерес до тем прав людини, свободи та духовних пошуків.

Восени 2015 року нагороджений відзнакою президента України - хрестом Івана Мазепи.

Афінеєвський неодноразово наголошував, що його українське коріння та особистий зв’язок із країною визначають його творчий вибір. Новий фільм "Попіл і олівці" продовжує цю лінію, зосереджуючись на долях дітей, які стали символом стійкості та сили українського суспільства в умовах війни.