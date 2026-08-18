Jurisprudential Consulting Group запустила напрям France & Monaco - Côte d’Azur спільно з адвокатом Дмитром Лозою

Міжнародна група юридичного та фінансового консалтингу Jurisprudential Consulting Group оголосила про запуск регіонального напряму France & Monaco – Côte d’Azur. Його очолив адвокат України Дмитро Лоза, який приєднався до групи у статусі ексклюзивного стратегічного партнера регіону.

На фото зліва направо: Дмитро Лоза, Ярослав Мерецький

Рішення про запуск нового напряму було ухвалене спільно керуючими партнерами Jurisprudential Ярославом Мерецьким, Георгієм Войновичем і Владиславом Каприцею. Практика орієнтована на підприємців, власників бізнесу та капіталу, а також приватних клієнтів, чиї інтереси пов’язані з Францією, Монако, Україною та іншими європейськими юрисдикціями.

"Лазурний Берег стає окремим стратегічним напрямом для наших клієнтів. Саме тут одночасно перетинаються питання податкового резидентства, структури бізнесу, капіталу, нерухомості, інвестицій, сімейної релокації та захисту активів. Саме тому ми вирішили створити регіональну практику, яка об’єднає всі ці питання в єдину стратегію", - зазначив co-founder та CEO Jurisprudential Consulting Group Ярослав Мерецький.

У межах нового напряму група супроводжуватиме вихід компаній на французький ринок, релокацію бізнесу та його власників, міжнародне податкове планування, корпоративне структурування, питання податкового резидентства, роботу з капіталом і активами, підтвердження походження коштів та джерела капіталу, інвестиційні проєкти, операції з нерухомістю, міжнародні договори та транскордонні спори.

Дмитро Лоза - адвокат (Україна) з понад 25-річним досвідом юридичної, управлінської та підприємницької діяльності. Адвокатською практикою займається з 2007 року. Спеціалізується на міжнародних і транскордонних проєктах, корпоративних та комерційних правовідносинах, міжнародних спорах, стягненні активів і заборгованості, структуруванні бізнесу та складних переговорах. Також має академічний і дослідницький досвід у сфері міжнародного права.

"У міжнародних проєктах клієнту часто недостатньо окремих консультацій у різних країнах. Моє завдання - вибудувати єдину стратегію та забезпечити, щоб іноземні адвокати, податкові консультанти, банки, нотаріуси й інші фахівці працювали за єдиною картою проєкту та розуміли спільний результат, до якого ми рухаємося", - зазначив Дмитро Лоза.

Зустрічі з клієнтами та партнерами в Монако проводяться за попереднім записом у Monte-Carlo Business Center, Métropole, 17 avenue des Spélugues, Monaco. Тут можна провести ділову зустріч, обговорити проєкт і отримати консультацію в комфортній атмосфері.

Jurisprudential Consulting Groupрозвиває міжнародну практику з українським корінням. Практика групи розвивається з 2011 року, міжнародний контур формується з 2019 року. Головний європейський офіс розташований у Барселоні. Команда групи налічує понад 50 фахівців.