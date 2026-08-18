Акція: з OTP Bank дитину до школи збирай – щедрий кешбек вигравай!

АТ «ОТП БАНК» надає своїм клієнтам можливість виграти кешбек за покупки.

Учасниками акції можуть стати власники кредитних карток ОТП БАНК. Для цього в період з 17 серпня по 13 вересня 2026 року необхідно оплачувати товари або послуги кредитними коштами в торговельних мережах чи онлайн та здійснити покупки на загальну суму від 5 000 грн у межах одного з етапів акції:

1-й етап: 17.08.2026 – 23.08.2026;

2-й етап: 24.08.2026 – 30.08.2026;

3-й етап: 31.08.2026 – 06.09.2026;

4-й етап: 07.09.2026 – 13.09.2026.

Брати участь можна в одному, кількох або в усіх етапах акції.

Щотижня визначатимуться по три переможці, а за весь період акції загалом 12 клієнтів Банку отримають кешбек у розмірі 5 000 грн.

Деталі акції доступні за посиланням.