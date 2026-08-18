Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Пресрелізи

Акція: з OTP Bank дитину до школи збирай – щедрий кешбек вигравай!

1 хв читати
Додати як джерело

АТ «ОТП БАНК» надає своїм клієнтам можливість виграти кешбек за покупки.

Учасниками акції можуть стати власники кредитних карток ОТП БАНК. Для цього в період з 17 серпня по 13 вересня 2026 року необхідно оплачувати товари або послуги кредитними коштами в торговельних мережах чи онлайн та здійснити покупки на загальну суму від 5 000 грн у межах одного з етапів акції:

1-й етап: 17.08.2026 – 23.08.2026;

2-й етап: 24.08.2026 – 30.08.2026;

3-й етап: 31.08.2026 – 06.09.2026;

4-й етап: 07.09.2026 – 13.09.2026.

Брати участь можна в одному, кількох або в усіх етапах акції.

Щотижня визначатимуться по три переможці, а за весь період акції загалом 12 клієнтів Банку отримають кешбек у розмірі 5 000 грн.

Деталі акції доступні за посиланням.

#отп_банк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Через значні похолодання в умовах постійної загрози ворожих обстрілів енергосистеми комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагуван…

Читати